Odată încheiată pandemia, Zoom se va confrunta cu un viitor incert. Chiar dacă multe companii vor continua să permită angajaților să lucreze de acasă, scrie NationalInterest.

Experiența Zoom nu a fost lipsită de probleme pentru cei care au trecut prin ea. Ce poate fi mai frustrant când, în timpul unei discuții importante de afaceri, sau nu, pe Zoom, apelurile video dau rateuri sau pur și simplu nu mai funcționează. Și nu puține au fost ocaziile în care o întrerupere externă a afectat Zoom. Secțiunea Zoom a site-ului Down Detector oferă actualizări dacă Zoom a căzut sau dacă a fost afectat de întreruperea masivă a Internetului. Așa cum s-a întâmplat la 26 ianuarie, in SUA, după ce un cablu a fost întrerupt în New York, afectând numeroase servicii de Internet.

Principala problemă a Zoom

Dar cel mai frecvent, problema care cauzează întreruperile Zoom are legătură cu slăbiciunea semnalului din casa utilizatorului sau din altă locație în care lucrează.

„Dacă întâmpinați probleme cu latența, ecranul bolcat, sunetul de calitate slabă sau întreruperea întâlnirii în timp ce utilizați o conexiune WiFi, încercați următoarele variante”, spune pagina de asistență tehnică Zoom. Care oferă câteva sfaturi pentru remedierea problemelor.

Dincolo de asta, este clar că 2020 a fost un an perfect pentru acțiunile Zoom Video Communications. În urmă cu an o acțiune se tranzacționa la 88,64 dolari pe acțiune, iar acum se tranzacționează la 390,58 dolari, după ce ajunsese la 559 dolari pe acțiune în octombrie. se pare că nici apariția vaccinurilor nu a ucis compania. O acțiune Zoom se tranzacționa la 360 dolari la începutul anului și a ajuns acum la 390.

Chiar dacă viitorul Zoom post pandemie rămâne incert, se pare că multe companii nu vor renunța la desfășurarea ședințelor prin Zoom, care, spun ei, are avantajele sale.