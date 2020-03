Dacă ne referim la cele mai vândute mașini din România, câștigătoarea este una singură: Dacia. Totuși, se vede o creștere clară a numărului de autovehicule noi din România. Și totul, de la o lună la alta. Mai mult, anul acesta vorbim despre un nou record de mașini noi vândute în țara noastră.

Dacia, preferata românilor

Dacia a rămas preferata românilor. Mașina autohtonă produsă la uzina din Mioveni a vândut puțin peste 45.000 de unități în perioada ianuarie-noiembrie 2019. De altfel, este o situație win-win pentru colosul din Argeș. Pe locul doi în acest clasament, dar la o distanță extrem de mare se află marca Renault.

Renault a vândut 12.258 de unități în același interval al anului. Concurența este însă extrem de departe și a pierdut clar bătălia cu constructorul autohton.

Podiumul este completat de către cei de la Skoda. Constructorul este pe locul al treilea al topului, cu 11.456 de unități. La o distanță infimă, pe locul 4 se situează cei de la Ford. Colosul cu reprezentanța în Craiova a reușit să comercializeze în 2019 11.148 de unități vândute.

Abia pe locul 5 îi găsim pe cei de la Volkswagen, care nu au reușit să depășească 10.000 de unități vândute. Volkswagen a comercializat în 2019 9.962.

Ceea ce este îmbucurător pentru toate cele cinci mărci este faptul că acestea au înregistrat în primele 11 luni din 2019 creșteri semnificative de unități vândute comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018.

Astfel, în ianuarie-noiembrie 2019, Dacia a înregistrat o creștere de +35,07 %, Renault de +23,81 %, Skoda de +9,44 %, Ford de +25,64 %, iar Volkswagen de +4,79 %.

Înmatriculările au sărit în aer

De asemenea, și numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a sărit în aer pur și simplu. Doar în luna noiembrie 2019 au crescut în România cu +57.67% față de noiembrie 2018.

S-a atins, astfel, un volum record de 13.091 unități. În primele 11 luni din 2019, numărul autoturismelor noi înmatriculate este de 147.789 unități, ceea ce reprezintă o creștere cu +21.5% comparativ cu perioada similară din 2018.

În schimb, au scăzut vânzările de mașini second hand. În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în noiembrie 2019 cifra de 37.629 unități, o scădere de – 15.45 % față de noiembrie 2018. În primele 11 luni din 2019, numărul autoturismelor second hend înmatriculate este de 406.616 unități, ceea ce reprezintă o scădere cu – 6.05% comparativ cu perioada similară din 2018.