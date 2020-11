„Avem în derulare un proiect extrem de important pentru regiunea de nord-vest, electrificarea şi reabilitarea liniei de ale ferată Cluj-Oradea-Episcopia Bihor, 166 de kilometri, pentru care avem studiul de fezabilitate aprobat, lucrăm la elaborarea documentaţiei de achiziţie a contractului de proiectare şi execuţie lucrări, un proiect în valoare de aproximativ de 1,8 miliarde de euro, termenul pentru lansarea licitaţiei fiind începutul anului viitor, în aprilie-mai.

Aşadar ne-am asigurat că documentaţia este finalizată la timp, obţinem acordul de mediu, realizăm toate procedurile de avizare, scoatem la licitaţie acest obiectiv extrem de important.

Ne-am asigurat că avem finanţare asigurată propunându-l spre finanţare din Planul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă. Vorbim de 9,3 miliarde de euro, pe care infrastructura de transport îi va accesa din cele 30 de miliarde alocate României”, a declarat Lucian Bode, într-o conferinţă de presă la Oradea.

Șansă istorică

Ministrul Transporturilor a subliniat că România are şansa istorică să folosească cele 30 de miliarde de euro din PNRR cu o alocare de 9,3 miliarde pentru infrastructura de transport, dar cu posibilitatea de a extinde proiectele şi finanţarea pentru infrastructura de transport până la valoarea de 17 miliarde de euro.

„Noi am pregătit un portofoliu de proiecte a căror valoare atinge 17 miliarde de euro. Sigur că propunerea este de 9,3 miliarde de euro, dar, în condiţiile în care nu vom cheltui bani pe celelalte axe propuse a fi finanţate, noi suntem pregătiţi să tragem cât mai mulţi bani, până la 17 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, pentru că îndeplinim cele trei condiţionalităţi: să semnăm contractele până în 2022, să finalizăm lucrările până în 2026 şi să îndeplinească condiţionalităţile legate de mediu şi de digitalizare”, a precizat Bode.

Proiectele nu trebuie să fie împiedicate

În legătură cu realizarea proiectelor de infrastructură în următorii patru ani, Bode consideră că acestea nu ar trebui să fie împiedicate dacă nu va fi guvernare liberală.

„Sunt proiectele României, sunt proiectele unui guvern liberal, care a demonstrat în aceste 12 luni că ştie să construiască infrastructură de transport în România cu bani europeni, şi sunt absolut convins că indiferent cine va fi în fruntea ministerului – este clar că PNL va guverna România în următorii patru ani – aceste proiecte vor fi duse mai departe. Drumul pe care am pornit în aceste 12 luni este unul corect şi pe el va merge şi viitorul ministru, sunt convins de acest lucru” a spus ministrul.

Obiectiv asumat al Guvernului Orban

Lucian Bode a mai subliniat că proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport sunt un obiectiv asumat al Guvernului Orban.

„Anul 2020 a fost anul în care guvernarea liberală a pus pe primul loc investiţiile şi a construit infrastructură de transport în România.

Noi am schimbat paradigma şi am trecut de la model economic bazat pe consum la model economic bazat pe stimularea investiţiilor, am demonstrat că ştim să dezvoltăm România cu bani europeni, cifrele sunt de partea noastră: absorbţia fondurilor europene în 2020 a fost de patru ori mai mare decât în orice an de dinainte, investiţiile la ministerul nostru, la zece luni, aveam 5,3 miliarde de lei investiţii, din care peste 80% erau din fonduri europene, de două-trei ori mai mult decât ce au reuşit cei dinaintea noastră.

Şi aşa cum arată şi ultimele evoluţii pe marile şantiere, vom reuşi să dăm în trafic în România, într-un an, în 2020, aproape 90 de km de autostradă, cât au reuşit în ultimii trei ani cumulaţi guvernele PSD, care au dat în trafic 96 de km. Următorii patru ani, 2021-2024, vor fi ani în care vom avea o reţea de transport echilibrată, extinsă, care să asigure conectivitatea între toate regiunile din România şi evident, mai departe”, a concluzionat ministrul Transporturilor.