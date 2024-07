Ziua Națională a Franței. Președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, au transmis, duminică, mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Franței, subliniind soliditatea și importanța parteneriatului strategic româno-francez.

Liderii români au reafirmat astfel angajamentul față de parteneriatul strategic și valorile comune cu Franța, exprimându-și dorința de a continua colaborarea pentru stabilitatea și prosperitatea Europei.

Preşedintele Iohannis a transmis că parteneriatul strategic dintre cele două ţări este mai puternic ca niciodată. În plus, cooperarea româno-franceză este în continuă creştere.

Pacea, securitatea și prosperitatea Europei sunt dezideratele pentru care România şi Franţa se luptă împreună, fără ezitare, a mai punctat şeful statului.

Bonne Fête Nationale à la France et au peuple français !

Notre Partenariat Stratégique 🇷🇴-🇫🇷 est plus fort que jamais et notre coopération continue sa tendance ascendante et dynamique !

Restons ensemble pour la paix, la sécurité et la prospérité de l’Europe !

Joyeux #14juillet !

