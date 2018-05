Vârsta medie de pensionare crește peste tot în UE. Unde e România

Țări precum Danemarca, Italia şi Olanda, unde vârsta de pensionare este acum legată de speranţa de viaţă, intenţionează să majoreze în continuare vârsta de pensionare. Franţa, în schimb, intenţionează să aibă vârste standard de pensionare sub 65 până în 2060. Un raport anual privind pensiile realizat de OCDE, organizaţie la care România încearcă să adere, avertizează că ţările membre trebuie să facă noi paşi pentru a-şi consolida sistemele de pensii pentru ca acestea să poată face faţă schimbărilor demografice, inegalităţii sporite dintre cetăţenii mai în vârstă şi schimbarea naturii muncii într-o economie digitală. În condiţiile în care mulţi oameni se reorientează către poziţii non-tradiţionale, o vârstă strictă fixă de pensionare ar putea să nu mai fie în interesul general, arată OCDE.

În România, vârsta-standard de pensionare este, în momentul de faţă, de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 63 de ani pentru femei. În ceea ce priveşte stagiul minim de cotizare, adică vechimea în muncă, acesta este de 15 ani şi pentru femei, şi pentru bărbaţi, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, indiferent de sex. Deşi există presiuni de la Bruxelles pentru ca România să majoreze la 65 de ani vârsta de pensionare la femei, Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii a declarat, recent, că acest lucru nu se poate întâmpla. "Nu se schimbă vârsta de pensionare. Am avut discuţii cu comisarul european Marianne Thyssen, care a spus să egalizăm vârsta între femei şi bărbaţi. I-am explicat că nu putem face asta (...), i-am explicat şi că avem o altă speranţă de viaţă, care în Uniunea Europeana este mai mare şi nu putem să ne ducem cu vârsta de pensionare ca în Olanda, de exemplu, la 67-70 de ani”, a declarat oficialul guvernamental.

Ce fac alte ţări

În Austria, însă, stagiul minim de cotizare este de 45 de ani. Vârsta de pensionare va creşte gradual, începând cu 2024 până în 2033, la 67 de ani la bărbaţi, de la 65 de ani în prezent, şi la femei la 65 de ani, de la 60 de ani în prezent.

În Franţa vârsta de pensionare este de 62 de ani pentru cei născuţi între 1955 şi 1973, însă stagiul întreg de cotizare este de 40-43 de ani. Pentru cei născuţi după anul 1973, stagiul întreg de cotizare trebuie să fie de minimum 43 de ani pentru a primi o pensie întreagă la 62 de ani. În unele cazuri, cum ar fi perioada de creştere a copiilor, sau personae cu dizabilităţi, se poate cere plata pensiei întregi la vârsta de 65 de ani, indiferent de stagiul de cotizare. Pentru angajaţii din privat, sunt luaţi în calcul cei mai bine plătiţi 25 de ani care sunt indexaţi cu rata inflaţiei, iar pensia poate ajunge la jumătate din salariul primit. Funcţionarii publici au o schemă avantajoasă, respectiv pot primi o pensie care să reprezinte 75% din venitul mediu, calculată la ultimele şase luni de activitate. Cu toate acestea, funcionarii publici vor fi obligaţi să aibă un stagiu de cotizare de 43 de ani, faţă de 41,5 după ultimele modificări, pentru a beneficia de pensie întreagă.

În Belgia, vârsta de pensionare este de 65 de ani. Începând cu 2025 aceasta va creşte la 66 de ani, iar din 2030, la 67 de ani. Pensionarea anticipată se poate face la o vârstă minima de 63 de ani, cu o perioadă de cotizare de 42 de ani, însă pensia va fi redusă.

În Germania, vârsta de pensionare este de 65 de ani, pentru persoanele născute înainte de 1947, şi 67 de ani pentru cei născuţi după 1964. Pentru cei născuţi între cele două perioade, situaţia e puţin mai complicată. Pentru fiecare an de naştere începând cu 1947, vârsta de pensionare creşte cu o lună. De exemplu, cei născuţi în anul 1948 se pot pensiona la 65 şi o lună, cei născuţi în 1949 se pot pensiona la 65 de ani şi două luni şi aşa mai departe. Cei mai dezavantajaţi sunt cei născuţi după 1958, pentru că vârsta de pensionare creşte cu câte două luni pentru fiecare an în plus, până ajunge la 67 de ani pentru cei născuţi în 1964. Până în 2060, statul intenţionează să majoreze vârsta de pensionare la 69 de ani. Cu toate acestea, stagiul minim cotizare pentru care se acordă o pensie este de cinci ani.

Acest articol a fost publicat în numărul 17 al revistei Capital, disponibil la chioşcuri în săptămâna 30 aprilie - 6 mai 2018