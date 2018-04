Vacanță cu ”Sharm”

Suntem în Soho, un centru comercial din Sharm el-Sheikh. Înșirate, de o parte și de alta a străduțelor, buticurile cu de toate ale micilor comercianți sunt acompaniate de ”Ciao a tutti!” sau ”Hello, where are you from?”. Cei mai mulți ne iau drept italieni, iar răspunsul nostru le stârnește o ușoară curiozitate și un prelung: ”Romeniaaaa”.