Un producător german îşi extinde fabrica din România, pe motivul creşterii afacerilor din zonă

În vederea extinderii, nemţii au comandat dezvoltatorului de spaţii industriale şi logistice CTP o nouă clădire de circa 7.000 mp, în prelungirea celei de 10.000 mp pe care o ocupă în cadrul CTPark Turda.

Noua clădire va fi folosită atât pentru activităţi de depozitare, cât şi de producţie. Lucrările de construcţie pentru această extindere au demarat în mai 2017 şi au fost finalizate în luna februarie 2018.

Fränkische Romania este chiriaş al CTPark Turda din anul 2015 când a închiriat o facilitate logistică de circa 3.400 mp, pe care a folosit-o pentru activităţi de producţie şi depozitare.

„Am luat decizia de a ne extinde spaţiile odată cu creşterea afacerii noastre în zonă şi consider că această nouă clădire constituie un atu pentru creşterea cifrei de afaceri a Fränkische Romania, prin scăderea timpului de livrare şi creşterea flexibilităţii”, a adăugat Paul Cioban, directorul fabricii din Turda.

Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spaţii industrial-logistice din România, prevede creşterea portofoliului local cu 300.000 mp în acest an. În 2018 este programată livrarea a circa 236.000 mp lângă Bucureşti. În CTPark Bucharest se construieşte o clădire de 50.000 mp cu finalizare estimată pentru trimestrul unu sau trimestrul doi din 2018, în CTPark Bucharest West sunt în construcţie trei depozite cu o suprafaţă totală de 175.000 mp a căror finalizare este programată între trimestrul întâi şi trimestrul al treilea din 2018, iar în CTPark Bucharest North (fostul Chitila Logistic Park) a fost începută, la finalul lui 2017, prima etapă de dezvoltare a circa 11.000 mp de noi spaţii de depozitare ce au ca termen de livrare ultima parte a acestui an. De asemenea, în cursul acestui an vor fi terminate lucrările de modernizare din parcul logistic situat în localitatea Chiajna (fostul Phoenix Logistics Center), care a fost achiziţionat de CTP în 2017 şi integrat în CTPark Bucharest. Pentru anului, CTP are prevăzută şi finalizarea dezvoltărilor demarate în parcurile din Timişoara si Cluj, precum şi continuarea dezvoltării parcului de la Piteşti.