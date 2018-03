Un nou val de firme radiate, în primele două luni. Bucureștiul, pe primul loc în clasament

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 2.252 firme (cu 13,11% mai multe faţă de primele două luni din 2017) şi în judeţele Cluj - 682 (plus 12,91%), Iaşi - 658 (plus 16,25%) şi Dolj - 594 (plus 83,9%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Ialomiţa - 107 (cu 42,67% mai multe faţă de perioada similară din 2017), Covasna - 120 (plus 2,56%) şi Călăraşi - 140 (plus 21,74%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 3.994 (plus 20,41% raportat la primele două luni ale anului trecut), agricultură, silvicultură şi pescuit - 1,836 (plus 50%) şi construcţii - 1.293 (plus 27,64%).

Sursa: Agerpres