TELECOM: Care operator oferă cea mai bună viteză la internet

Testele efectuate pe www.netograf.ro arata ca in semestrul II 2017 utilizatorii romani au experimentat viteze de download date internet fix in crestere cu 5,5% la nivel national si viteze de download date internet mobil mai mari cu 4,3%, fata de semestrul I 2017.

Tendinta de crestere se observa si in ceea ce priveste viteza medie de upload pentru serviciile mobile, de la 8,60 Mbps in primul semestru al anului trecut la 9,49 Mbps (+10%) in cel de-al doilea semestru. Viteza medie de upload pentru serviciile fixe ramane aproximativ constanta la 92,77 Mbps.