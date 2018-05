Schimbare majoră în imperiul lui Ion Țiriac

Noul CEO al Țiriac Holdings preia funcţia de la Dragoş Dinu, cel care a condus imperiul omului de afaceri Ion Țiriac din vara lui 2014. Petru Văduva, în vârstă de 58 de ani, are o bogată experienţă în domeniul afacerilor. După studii la Universitatea Columbia din Statele Unite şi un master în administrarea afacerilor la universitatea Yale, el a devenit, în 1992, analist la JP Morgan. Doi ani mai târziu preia funcţia de director Analiză Instituţii Financiare America Latină la Bear Sterns. După trecerea prin mai mai multe companii internaţionale, Văduva preia în 2009 funcţia de director general executive al Țiriac Holdings având ca principal scop restructurarea diviziilor de business ale grupului afectate de criza din 2007 – 2008. După cinci ani la conducerea Țiriac Holdings, el devine, în 2013, director general al Transgaz SA.

În perioada în care Petru Văduva a lipsit de la conducerea holdingului, grupul de firme deţinut de Ion Țiriac în România i-a avut ca şefi pe Leonard Leca şi Dragoş Dinu.

Dragoş Dinu, 51 de ani, a condus cele peste 40 de companii ale Ţiriac Holdings din domeniile industrie auto, imobiliare, aviaţie, retail, energie şi servicii financiare, între vara lui 2014 şi primăvara acestui an. Anterior, între 1996 şi 2002 el a ocupat diferite funcţii în cadrul A&D Pharma, companie la care a devenit CEO în 2002. După o perioadă în care a fost consultant în industria farmaceutică el a preluat funcţia de CEO al retailerului de electronice, electrocasnice şi produse IT Domo, pentru ca, în vara lui 2014 să devină CEO al Țiriac Holdings preluând funcţia de la Leonard Leca, om de afaceri care a condus afacerile lui Ion Țiriac pentru doar un an.