O româncă va gestiona problemele clienților Vodafone din Australia

Ana Alexe a avut parte de multe întâmplări amuzante de-a lungul carierei şi în urma interacţionării cu clienţii. „Îmi aduc aminte că atunci când a început prima emisiune de bingo la televizor clienţii îşi treceau numerele de telefon mobil pe cartonaşe. La vremea respectivă activarea numărului de telefon nu se făcea imediat. Veneau actele fizic în sediu, cineva verifica dacă sunt bine completate, deci dura o zi sau două. Aveam apeluri de la clienţi, în weekend, erau oameni disperaţi, care spuneau că au cumpărat cartonaşe, iar numărul lor de telefon nu era încă activ şi nu ştiau ce să facă. Ne sunau de pe telefonul fix şi ne spuneau că dacă se trage cartonaşul lor, o să fie sunaţi şi numărul nu este activ. Astfel, mergeam fizic la colegii de la activare şi căutam contractele clienţilor ca să le activăm mai repede. Nici acum nu am înţeles de ce alegeau să îşi pună numărul de telefon mobil pe cartonaşe“, povesteşte Ana Alexe.

După terminarea facultăţii, Ana Alexe a rămas în companie, deoarece îi plăcea foarte mult ceea ce făcea, iar la scurt timp s-a ivit prima oportunitate de avansare. Aceasta s-a întâmplat aplicând la post de team leader în call center. Au urmat apoi alte promovări în poziţii precum manager customer service, apoi manager în cadrul departamentului dedicat persoanelor juridice, director în zona de suport. Din 2012 a preluat întreg departamentul customer operations şi a devenit membru al echipei executive de conducere. Înainte de a prelua această poziţie, Ana Alexe a petrecut un an în Qatar, unde a pus baza echipei de customer experience de acolo. „Am fost întotdeauna deschisă spre a face o mutare internaţională. Am învăţat multe din experienţa din Qatar. Mi-am dat seama de multe lucruri, inclusiv despre stilul meu de management, lucruri pe care aici în România nu cred că le-aş fi descoperit“, explică Alexe. Când a revenit în ţară, CEO-ul Vodafone România era spaniolul Iñaki Berroeta, cel care conduce acum operaţiunile Vodafone Hutchinson Australia.

La începutul anilor 2000, echipele din call center nu erau specializate pe anumite tipuri de clienţi sau de servicii. În prezent, există call center pentru persoane juridice, pentru persoane fizice, pentru clienţii cu cartele preplătite, pentru cei care folosesc servicii de date mai avansate etc. Dacă atunci exista un singur centru în Bucureşti, acum există centre multiple în locaţii precum Bucureşti, Iaşi, Craiova, Piteşti, Braşov. „Departamentul operaţiuni clienţi se ocupă de tot ceea ce înseamnă interacţiunea la distanţă cu clientul, prin telefon, e-mail, mediul online, telesales. În mare aş zice că, prin tot ceea ce înseamnă departamentul operaţiuni clienţi, gestionăm 80% din contactele pe care clienţi le au cu Vodafone România“, precizează Alexe.

Ana Alexe şi-a dorit o carieră în sectorul public, dar în anul doi de facultate şi-a dat seama că nu va profesa niciodată şi astfel începe parcursul său în Vodafone România. „Am început să lucrez înainte de 2003, cu jumătate de normă în call center. M-am angajat în timpul facultăţii. Eram în anul doi la Facultatea de Ştiinte Politice şi Administrative la Universitatea din Bucureşti, secţia Engleză, şi mi-am dat seama că e puţin probabil să profesez în domeniu, astfel încât am decis să dobândesc puţină experienţă de muncă. Mi-am depus CV-ul la Connex, iar după câteva zile m-au sunat. Am fost angajată după mai multe interviuri în poziţia de customer service representative“, îşi aduce aminte Alexe.

