Revolut, soluţia care îţi permite să faci transferuri bancare gratis în străinătate, se lansează în România

Înfiinţat în iulie 2015 în Londra de Nikolay Storonsky şi Vlad Yatsenko, Revolut are încredere că poate deveni un cont curent pentru gestionarea întregii activităţi financiare a utilizatorilor săi. Oferind servicii precum debit direct, depozite de economii inteligente “Vaults”, asigurare de călătorie bazată pe geolocalizare şi expunere exclusivă la criptomonede, utilizatorii Revolut se bucură de tehnologie de ultimă generaţie. Aceştia pot până şi să cumpere şi să tranzacţioneze Bitcoin, Litecoin şi Ethereum prin simpla apăsare a unui buton, direct din aplicaţie.

”Revolut are în acest moment peste 25000 de utilizatori în România care au încredere în noi pentru a le gestiona banii. În 2017 aceştia au cheltuit 3 milioane de dolari şi au economisit peste 150.000$ alegând Revolut în detrimentul băncilor tradiţionale. Am ajuns la aceste rezultate organic, fără investiţii în marketing. Suntem convinşi că putem depăşi 100,000 de utilizatori în România până la finalul anului cu susţinerea echipei locale. În timp ce băncile tradiţionale percep un comision de schimb valutar de până la 5%, clienţii noştri au posibilitatea să transfere şi să cheltuie bani oriunde în lume folosind cursul de schimb valutar real, cel interbancar. Fără taxe şi comisioane bancare ascunse! Suntem aici pentru a încheia monopolul băncilor mari care au profitat de clienţii lor prea mult timp, cu taxe şi comisioane ascunse şi tehnologie îndoielnică!”, a spus Andrius Biceika, Head of Country Managers, Revolut.

Revolut, compania fintech înfiinţată în Londra cu misiunea ambiţioasă de a înlătura graniţele fizice şi de a elimina taxele bancare ascunse, va deschide un birou în România în luna mai, a anunţat Andrius Biceika, Head of Country Managers, pe scena conferinţei Emerging Fintech for the Real Economy care a avut loc în Bucureşti.

