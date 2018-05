Retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă se va realiza între 2026 și 2028

„În 2016 am înlocuit sistemul de excitaţie al generatorului de la Unitatea 1 din cauza vechimii. A fost un proiect de 20 milioane dolari, făcut împreună cu General Electric, de la care am luat noul sistem”, spune Marian Șerban, director general CN Nuclearelectrica. ”În acord cu inginerii de la GE s-au păstrat în generator unele componente vechi. Acestea, sub presiunea vântului şi a ploii au cedat, ceea ce a dus la deconectarea automată de la reţeaua Transelectrica din cauza variaţiilor de la valorile standard”, explică Șerban.

Conform oficialului, toate problemele au fost remediate şi nu vor mai fi defecţiuni din cauza sistemului de excitaţie al generatorului. Sistemul cumpărat de la General Electric este utilizat de 60% dintre turbogeneratoarele din lume, fiind ultima tehnologie disponibilă. Unitatea 2 de la Cernavodă este programată pentru aceeaşi modificare, adică instalarea unui nou sistem de excitaţie de la General Electric, anul viitor.

„Nu există niciun incident in istoria de exploatare de la Cernavodă care să fi afectat în vreun fel securitatea nucleară”, arată Marian Șerban, care a explicat şi că funcţionarea centralei este reglementată atât naţional, cât şi internaţional, drept pentru care lucrează la cele mai înalte standarde de excelenţă posibile. „Avem bugetate anual 300 de ore de oprire neprogramată şi nu le atingem niciodata. În 2018, în primele patru luni, au fost opriri neplanificate care reprezintă 14% din ce avem bugetat”, arată Marian Șerban.

Retehnologizare şi prelungirea duratei de viaţă

Reactorul 1 de la Cenravodă, care a intrat în funcţiune în 1996, se apropie de durata maximă de funcţionare, stabilită la 210.000 ore. Ore care s-ar termina în mod normal în 30 de ani, dar cum unitatea a funcţionat la 90% din capacitate în medie (în loc de 80%), perioada se termină în 26 de ani, adică prin 2023. „Am demarat un proiect bazat pe experienţa altor centrale cu tehnologie CANDU, din Canada, Argentina şi Coreea, astfel încât să extindem durata de funcţionare la 240.000 de ore, care ne-ar duce până în 2026”, spune Romeo Urjan, şeful Direcţiei Tehnice şi Retehnologizare Nuclearelectrica.

Extinderea duratei de viaţă de va face prin studii, analize şi inspecţii suplimentare, iar acum se află în etapa de studii. Dar în 2026 reactorul va intra obligatoriu în retehnologizare. „Radiaţiile nucleare afectează şi materialele de construcţie, reactorul nuclear e afectat de radiaţii, de îmbătrânire, schimbări de proprietăţi de materiale, iar după 30 de ani de funcţionare, oprim şi se schimbă componentele principale din reactor şi se reporneşte”, arată Urjan.