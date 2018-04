Otokar: Putem livra autobuzele pentru București în 18 luni, iar garanția oferită este de opt ani

Într-o discuţie purtată la sediul companiei turce din Sakaria, oficialii Otokar au explicat unui grup de jurnalişti români cum au reuşit să propună cea mai bună ofertă din cadrul licitaţiei pentru Bucureşti şi cum se va desfăşura contractual în eventualitatea semnării acestuia. Conform lui Sarp Alagol, director vânzări internaţionale al Otokar, compania „va livra primele autobuze în a cincea lună de după semnarea definitivă a contractului. Vor ajunge atunci la Bucureşti 20 de autobuze de 10,7 metri, zece de 12 metri şi alte zece, articulate, de 18 metri. Până atunci, unitatea service (n.n. – despre care au fost lansate acuze având la bază dimensiunile reduse şi lipsa unor certificări) va fi la standardele necesare. În 18 luni vor ajunge la Bucureşti toate autobuzele contractate”.

Acelaşi oficial a explicat că Otokar nu putea avea un service dedicat la Bucureşti „atâta timp cât nu eram convinşi că livrăm vehiculele. În plus, ne dorim ca acesta să fie, la fel ca la Istanbul, amplasat într-un punct-cheie, aprope de aeroport şi de zona pe care o vor deservi autobuzele. Tocmai de aceea, partenerul nostru, Happy Garage, se află în apropierea aeroportului. Nu scrie nicăieri în caietul de sarcini unde trebuie să fie unitatea service şi nici cât de mare trebuie să fie. Unii au încercat să speculeze pe această temă, însă noi am respectat caietul de sarcini”.

Tot pentru a lămuri discuţiile din presă şi spaţiul public legate de asigurarea serviciilor post-vânzare pentru cele 400 de autobuze Sarp Alagol a ţinut să declare că „în majoritatea cazurilor, operatorii realizează singuri reparaţiile necesare. În cazul Bucureştiului, ca şi al Istanbulului sau Izmirului, noi ne ocupăm de service pe o perioadă de patru ani cu extindere la încă patru ani. Mai exact, în primii patru ani acoperim inclusiv consumabilele precum anvelope sau uleiuri, iar în următorii patru executăm toate operaţiunile necesare, dar consumabilele sunt contra cost. Garanţia va începe odată cu livrarea ultimului autobuz, aşa că va fi de fapt de aproape zece ani. Și aceasta este varianta cea mai bună, dovedită la Istanbul, unde, chiar dacă lucrăm în spaţiul IETT-ului (n.n. - Autoritatea Municipală de Transport din Istanbul), ne reparăm singuri autobuzele”.

Departe de a fi un producător cu renume în lumea achiziţiilor de autobuze din Europa, Otokar este cel mai vechi şi cel mai mare producător de astfel de vehicule din Turcia. Compania are 2.270 de angajaţi şi a livrat circa o treime dintre autobuzele care circulă în Istanbul. Cele mai mari livrări internaţionale au fost făcute, până în prezent, către Malta, însă acordarea contractului pentru livrarea a 400 de autobuze la Bucureşti va transforma capitala României în cel mai mare client European al companiei turce. În afara Bucureştiului şi oraşelor din Turcia am livrat peste 400 de autobuze doar în Malta. Dar volume mai mici am livrat în aproape toate marile oraşe europene. Avem multe autobuze livrate în Spania, Italia, Serbia, Polonia sau Germania”, a detaliat directorul de vânzări internaţionale al Otokar, Sarp Alagol. Totodată, Denis Troublanc, director de marketing al diviziei Otokar Europe, a explicat că „nu am livrat mai multe autobuze în vestul Europei pentru că acolo înlocuirea parcului auto se face mult mai des şi treptat. Nu au existat licitaţii mai mari care să ne permită să livrăm mai multe autobuze. Licitaţiile cu 400 de autobuze sau mai multe sunt extrem de puţine. Prin urmare, Bucureştiul va fi cel mai mare client al Otokar din Europa tocmai din acest motiv. Desigur, asta dacă scoatem din calcul oraşe din Turcia precum Istanbul sau Izmir”.

