Liviu Drăgan revine în business. Se așteaptă la afaceri de 10 mil. euro în trei ani cu Druid, un start-up bazat pe inteligența artificială

În primăvara anului trecut, Liviu Drăgan, membru fondator al TotalSoft şi director general al companiei, îşi anunţa colegii că de la 1 iunie va renunţa la funcţia de CEO. “Am rămas până la 1 ianuarie 2018 în Consiliul de Administraţie al companiei. (...) La 1 februarie am înfiinţat compania Druid”, a declarat Drăgran, la începutul unei discuţii cu presa, referitoare la noul business pe care îl va lansa la sfârşitul acestei luni.

“Pe 22 mai vom avea o prezentare a Druid. Vrem să vă arătam – Cum se face business pe telefonul mobil”, a spus antreprenorul, cu menţiunea că, în prezent, majoritatea populaţiei încearcă să-şi rezolve problemele cu telefonul mobil, inclusiv problemele de business.

Druid va utiliza algortimi de analiză a tuturor informaţiilor de business existente într-o organizaţie pentru a oferi un mod revoluţionar de asistare în luarea deciziilor. Practic, Druid este un asistent digital care va putea fi folosit atât de angajaţii unei companii, cât şi de clienţii acesteia. De exemplu, un angajat va putea afla prin intermediul asistentului virtual (chatbot) informaţii referitoare la zilele de concediu pe care le mai are, poate să afle când îi va vira angajatorul salariul, dar şi evoluţia sa în cadrul firmei sub forma unor grafice.

“Toate informatiile oferite sunt rezultatul unor întrebări prestabilite chiar de către client. Astfel, angajatului nu i se răspunde la întrebări aleatoare, precum chatboţii b2c (business to consumer), şi nici nu are acces la aceleaşi întrebări pe care le are, de exemplu, CEO-ul sau clientul”, a explicat Liviu Drăgan.

Potrivit acestuia, platforma va avea disponibili asistenţi virtuali pentru activităţile de suport clienţi, vânzări, tehnicieni şi departamentul de HR, asistenţi programaţi să execute peste 200 de taskuri.

“În prezent, se întâmplă două lucruri: devenim din ce în ce mai dependenţi de tehnologie şi, totodată, facem activităţi repetitive. De exemplu, nu prea te mai urci în maşină fără Waze. Activităţile repetitive vor putea fi acoperite mult mai eficient prin chatbots precum Druid”, spune Drăgan.

Un alt exemplu oferit de antreprenor referitor la utilizarea Druid este atunci când vrei să faci o programare la un medic. “Pentru a te programa la medic la o companie privată, acum trebuie să suni sau să scrii un mail, urmând a fi îndrumat de un operator către un medic, un cabinet, la o anumită oră. Prin intermediul chatbot-ului Druid, clientul respectiv poate să se programeze rapid, prin intermediul inteligenţei artificiale, la orice oră şi să ştie cu exactitate, în câteva minute, unde şi când să meargă”, a explicat Drăgan.

Potrivit lui Dragăş Metea, CEO-ul companiei, sunt vizate toate sectoarele economice, de la financiar la retail, de la HR la farma sau sectorul medical. „Nu voi privi graniţele României ca o limită, voi ataca încă de la început piaţa internaţională”, a adăugat Liviu Drăgan, cu menţiunea că în acest moment poartă discuţii pentru încheierea unor parteneriate strategice cu cei mai mari jucători de pe piaţa de consultanţă şi audit.

Investiţie de 1,5 milioane de euro

“În trei ani de zile mi-aş dori ca Druid să fie cea mai frumoasă poveste de inteligenţă artificială din această zonă a Europei. (…) Avem un business plan. Țintim o cifră de afaceri de 10 milioane de euro în următorii trei ani şi o profitabilitate mare”, a detaliat Liviu Drăgan câteva din informaţiile de business.

Preţurile pentru noua platformă nu au fost încă stabilite, potrivit antreprenorului ar putea costa aproximativ 20 de euro lunar pentru fiecare utilizator. “dar poate fi vorba şi de 30 de euro şi de 10 euro. Pentru început, trebuie să deschizi uşile, să ai referinţe. Te duci şi te rogi, cum ar veni, până şi se duce vestea”, a menţionat Drăgan.

În ceea ce priveşte investiţia, antreprenorul a menţionat că se ridică la aproximativ 1,5 milioane de euro, din care o finanţare de 800.000 de euro a fost deja atrasă.

Pentru înfiinţarea Druid, Liviu Drăgan s-a asociat cu mai mulţi oameni de afaceri români, printre care Radu Enache, acţionar al lanţului hotelier Continental, Eugen Banciu, fondator al Farmexpert, care deţine şi reţeaua de farmacii Dona, Anca Vlad, proprietarea grupului Fildas-Catena. Actualii acţionari îşi vor diminua cotele prin oferirea unui pachet de acţiuni reprezentând 15% din capital către o parte dintre angajaţii Druid, care vor primi titlurile gratuit.

Cine este Liviu Drăgan

Liviu Drăgan a înfiinţat, în urmă cu 24 de ani, cel mai puternic producător de software pentru business din România, compania TotalSoft, şi este creatorul a două dintre cele mai puternice branduri IT româneşti, TotalSoft şi Charisma. Cele două mărci reprezintă o carte de vizită autentică pentru industria autohtonă de software în 46 ţări, pe 4 continente.

Vizionar şi charismatic, Drăgan este un un model de etică şi atitudine, ale cărui valori solide şi-au pus amprenta pe evoluţia TotalSoft. În calitate de membru fondator şi de Preşedinte al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (perioada 2005-2011), Liviu Drăgan s-a implicat activ în promovarea industriei IT româneşti. Este cel care a introdus conceptul de management de proiect în România (prin sistemul Primavera) şi a contribuit la crearea celei mai mari aplicaţii de e-procurement la nivel european (www.e-licitatie.ro).

A absolvit Magna Cum Laude secţia Energetică a Universităţii Politehnice Bucureşti, are un MBA obţinut de la Assebus & Washington University şi a primit Ordinul Naţional “Pentru Merit” în gradul de Cavaler acordat de Preşedintele României pentru întrega activitate ştiinţifică şi de cercetare, precum şi pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în România.

Anul trecut, Liviu Drăgan a fost premiat în cadrul Galei Capital pentru reuşita şi performanţa transformării unei idei în cea mai frumoasă poveste din IT-ul românesc, ocazie cu care a menţionat că a evitat să lucreze pe platformele altor produse, reuşind să creeze un produs românesc care domină mai întâi de toate piaţa locală de aproximativ 5-6 ani devansând produsele unor giganţi din IT-ul mondial precum Oracle sau Microsoft. “Înainte de a te îndrepta cu produsele în afara graniţelor este bine să fii lider în propria ţară, iar acest lucru l-am urmărit întotdeauna”, a declarat Liviu Drăgan, în cadrul Galei Capital, ediţia 2017.