Gabriela Firea: Bucureştiul arată ca un oraş european, dar arhaic

"Am accelerat foarte multe lucrări. Am finalizat Pasajul Sudului, Arcul de Triumf. De asemenea, sunt foarte multe obiective finalizate sau în curs de finalizare. S-a lucrat. Bineînţeles, nu am cum să fiu mulţumită sută la sută, pentru că, din principiu, sunt exigentă şi cu propria mea persoană, şi cu activitatea mea, şi cu a colegilor, chiar dacă uneori îi mai supăr, pentru că poate le cer prea mult faţă de cum au fost ei obişnuiţi. (Bucureştiul - n.r.) arată ca un oraş european, dar arhaic. Din nefericire, nu arată aşa cum ne-am dori. (...) Am ridicat problema faţadelor, pentru că nu este normal - avem clădiri foarte frumoase, în special în centrul Capitalei, clădiri istorice, care nu sunt îngrijite, pur şi simplu sunt lăsate în paragină. Nu este curăţenia pe care mi-o doresc. Sunt femeie, sunt un om căruia îi place să se îmbrace curat şi să aibă casa curată. Sunt nemulţumită, deşi ştiu că se fac eforturi", a precizat edilul general, răspunzând unei întrebări din partea presei legată de modul în care se prezintă Bucureştiul din punct de vedere al curăţeniei, comparativ cu momentul în care a preluat administraţia acestui oraş.

Potrivit acesteia, Primăria Capitalei verifică stadiul curăţeniei în centrul oraşului, restul zonelor revenind primăriilor de sector.

"Ceva ne lipseşte. Plec şi eu spre casă şi văd mizerie pe stradă: saci de gunoi atârnaţi pe lângă stâlpi de iluminat, pe lângă tot felul de tarabe de flori. Nu este ceea ce ne dorim. Nu este, din păcate. Ne-am dus cu o delegaţie externă la Universitate. Ziua în amiaza mare... mizerie, mizerie. Dau telefoane. Ce să vezi? Păi la Universitate sunt trei sectoare: Sectorul 1, 2 şi 3. 'Unde e, doamna, mizerie? Pe străduţa de la Sectorul 1, de la Sectorul 2 sau 3?' Înnebuneşti şi ca primar, nu numai ca cetăţean. Dar poate cu aceste întâlniri, pe care ni le dorim cât mai dese, cât mai consistente, cu aceste reguli, regulamente, poate chiar şi cu aceste amenzi... Eu înţeleg că se fac eforturi şi văd că se fac eforturi, dar nu suntem mulţumiţi", a declarat ea, potrivit Agerpres.

Primarul general a mai spus că, din cauza unor cetăţeni care aruncă gunoaie pe jos, suferă toţi ceilalţi. În contextul în care la începutul mandatului său a fost adoptată o hotărâre privind majorarea amenzilor pentru cei care fac mizerie, Gabriela Firea a menţionat că, în ciuda aplicării a mii de sancţiuni pentru persoane fizice şi juridice, fenomenul nu a putut fi combătut.