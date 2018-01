Declaraţia 600: dai mai mult decât e cazul, în avans şi degeaba

În mai puţin de o săptămână, peste 200 de mii de români, medici, pieţari, actori, jurnalişti, producători, avocaţi, notari, mediatori, arendași sau proprietari de imobile închiriate vor trebui să depună declaraţia 600 prin care anunţă Fiscul că vor avea venituri din aceste activităţi în anul 2018, care vor fi mai mari de 22.800 de lei. Chiar dacă în acest an vor avea venituri zero, plătesc contribuţii serioase din cauza banilor încasaţi în 2017.

«Declaraţia 600 se depune de toţi care obţin venituri din activităţi independente (relevant pentru CAS, CASS), chirii, venituri din investiţii, alte venituri (relevant pentru CASS)“, explică, pentru Capital, Gabriel Biriş, avocat specializat pe fiscalitate. Grav este faptul că ANAF îşi va lua bani, chipurile pentru ce sume încasaţi în acest an, raportându-se la ce venituri aţi avut anul trecut.

Mai exact, dacă, de exemplu, în acest an nu mai ai niciun contract de închiriere sau de drepturi de autor dar anul trecut ai încasat peste 1.900 de lei net pe lună din activităţile enumerate mai sus, eşti obligat să plăteşti contribuţii de sănătate şi pensii (doar cei cu drepturi de autor). Cei care pot spune că nu mai au aceste venituri şi pot scăpa de plata contribuţiilor, sunt profesiile liberale. Pentru restul, MFP promite nişte norme care să îi scutească de plata unor contribuţii pe venituri pe care nu le mai încasează, însă nu ştim dacă şi când vor veni. Cel mai probabil, normele de aplicare care să schimbe regulile e 100 mil. lei spune MFP că va pierde la buget, după aplicarea acestei măsuri vor aplica după 31 ianuarie, când deja contribuabilul va fi depus declaraţia şi e obligat să plătească. Abia după primul trimestru, şi plata a minimum 2.000 de lei, va putea depune o nouă declaraţie, dacă normele de aplicare ale legii îi permit asta, în care să ceară anularea plăţii.

„ANAF pune în aplicare prevederile legislative iniţiate de guvern şi aprobate de Parlament. Salariaţii ANAF sunt şi ei la fel de excedaţi de nebunia modificărilor legislative fără un studiu de impact temeinic. Am fost primul care a sesizat consecinţele asupra contribuabililor ale acestor prevederi făcute peste noapte de nepricepuţi. Nevoia disperată de venituri la bugetul de stat au transferat- o ca sarcină contribuabililor oneşti, în loc să combată evaziunea. Aşa nedreaptă cum e, legea trebuie aplicată, instanţele de judecată pot eventual hotărî altfel“, a declarat Gelu Diaconu, fost şef al ANAF. După ce se depune, până la finalul lunii ianuarie, plata se face trimestrial, pentru fiecare lună din an. Mai exact, suma minimă datorată lunar, de 665 de lei, reprezentând contribuţii de pensii şi sănătate raportate la salariul minim, se va plăti în aprilie pentru toate cele trei luni, în total 1.995 de lei. Pe tot anul, înseamnă aproape 8.000 de lei. Dacă adăugăm şi impozitul pe venit de 10%, rezultă că din 22.800 de lei cât încasezi pe an din salariul minim pe economie, dai aproape 9.500 de lei din taxe şi impozite la stat. În mână, rămâi lunar cu 1.100 de lei. De exemplu, dacă ai trei surse de venit care nu sunt salarii, trebuie să le aduni şi să scoţi suma finală anuală, pe care apoi s-o împarţi pe fiecare lună. Dacă valoarea ei cumulată depăşeşte 1.900 de lei lunar, trebuie să depui Declaraţia 600. Dacă nu depăşeşte, nu ai obligaţia să depui această declaraţie.

Dacă suma câştigată lunar este sub 1.900 de lei, iar persoana în cauză nu are venituri de natură salarială, practic, rămâne fără asigurări de sănătate sau de pensie publice. Ce plăteşti În cazul activităţilor independente, respectiv în cazul notarilor, medicilor, actorilor, (cei plătiţi pe contract de proprietate intelectuală), scriitorilor, aceştia vor plăti şi contribuţii de Sănătate (10% din venit, dar dacă venitul depăşeşte 1.900 de lei pe lună, atunci plăteşte 190 de lei pe lună, indiferent cu cât depăşeşte plafonul minim) dar şi de pensii (25% dintr-o sumă aleasă, dar nu mai mică de 1.900 de lei). Chiar dacă persoanele respective au statutul de salariat la o companie, respectiv au carte de muncă şi cotizează deja la pensii şi sănătate, dacă au venituri din activităţi independente şi chirii care depăşesc plafonul de 1.900 de lei pe lună, atunci depun declaraţia şi au obligaţia de plată în plus faţă de ce cotizează cu salariul, au explicat, într-o întâlnire cu presa, oficialii ministerului de Finanţe. Pentru chirii, dividende, arendă, venituri din dobânzi, nu se plătesc contribuţiile la pensii, se plăteşte doar contribuţia de Sănătate. Doar activităţile independende intră sub incidenţa veniturilor pentru care se datorează contribuţii de pensii. Potrivit oficialilor MFP, contribuţiile se datorează pentru veniturile care urmează să fie realizate în 2018, şi care sunt estimate pe baza realizărilor din 2017.

Dacă, de exemplu, un contract de drepturi de autor a încetat în decembrie anul trecut, iar veniturile din activităţi independente din 2018 sunt sub plafon, atunci persoana respectivă completează declaraţia 600 şi plăteşte în funcţie cât a câştigat în 2017, fără să conteze ce urmează în 2018. Alegerea venitului Indiferent de sumă, şi de câte surse sunt, (în afară de salariu cu carte de muncă) poţi alege suma la care să plăteşti contribuţiile de pensii, care nu poate fi mai mică de salariul minim. De exemplu, dacă câştigi 3.000 de lei net pe lună dintr-un contract pe drepturi de autor, poţi alege să plăteşti contribuţii de pensii 475 de lei, raportat la salariul minim burt şi nu la 3.000 de lei (care ar însemna 750 de lei pe lună).