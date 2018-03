De partea cealaltă a gemulețului de la ghișeu

Exemplele sunt atât de multe şi biecunoscute încât nu mai irosesc aici spaţiul cu ele. În mentalul nostru colectiv, statul cuprinde pe toţi funcţionarii săi, de la cel care trimite mailuri cu fişiere ataşate fără absolut niciun mesaj, până la cel de la ghişeu care dă din umeri şi zice "asta e" atunci când reclami vreo absurditate a sistemului. Fireşte, vezi stele verzi de furie şi indignare în faţa acestor situaţii. Și îi priveşti cu ură pe funcţionarii care par a se fi adaptat perfect în sistemul ăsta prost croit şi pe care, asemeni doctorilor prea obişnuiţi cu suferinţa altora, nimic nu-i mai mişcă.

Am cunoscut de curând un reprezentant al statului care mi-a zugrăvit cum arată lucrurile şi de partea cealaltă a gemuleţului de la ghişeu. Nu era un simplu funcţionar, ci un şef, unul dintre cei care se descurcă. Îi recunoşti uşor pe oamenii din această categorie, au ceasuri scumpe la încheietura mâinii stângi, costum şi cravată la gât, plus un aer de superioritate specifică celor care au ieşit de mult din rândul "plebei". Omul acesta avea însă ceva în plus faţă de toţi ceilalţi de care m-a mai ciocnit viaţa. Părea că doreşte sincer să facă treabă. Nu avea nici candoarea neştiinţei bine intenţionate, pe care o putem admira în ultimul timp atât de des la televizor (am putea să numim acest fenomen, "starea de imunoglobină"). Cetăţeanul în cauză cunoştea foarte bine, atât problemele, cât şi soluţiile. Cunoştea tortura prin care trec funcţionarii care trebuie să prelucreze manual procese verbale scrise de mână de către poliţiştii rutieri, să trimită somaţii de plată, după care să le proceseze din nou deoarece amenzile fuseseră plătite, dar nimeni nu aflase de acest lucru. Îi era clară situaţia în care amenzile morţilor erau din nou şi din nou notificate la ultimul domiciliu cunoscut al contravenientului, pentru că nu se ştia că omul trecuse în lumea celor care nu plătesc niciodată amenzi. Știa şi cum oameni care şi-au plătit taxele online pe ghiseul.ro s-au trezit datori, fiindcă nimeni din administraţie nu ştia să aloce banii în mod concret pentru anume taxele care fuseseră plătite.

Nu mai expun aici torturile prin care trece zilnic funcţionarul mărunt de la stat. Problemele sunt multe, cel puţin la fel de absurde precum cele rezervate contribuabilului. Soluţia există şi se numeşte informatizare şi interconectare a bazelor de date. Pare simplu, dar nu este. Pentru că majoritatea softurilor cu care lucrează instituţiile statului au fost contractate discreţionar "de la cine trebuia", pentru că funcţionează doar uneori, nimeni nu înţelege exact după ce criterii, pentru că rulează pe computere vechi, cumpărate la de trei ori preţul şi niciodată optimizate şi actualizate. Ăsta este adevărtul preţ al corupţiei. Un cancer care a cuprins organ după organ şi de care nu se mai poate scăpa nici prin extirpare. Ne trebuie un trup nou, precum în serialul "Altered Carbon". Iar transferul ăsta într-o nouă Românie trebuie să înceapă cu reconcilierea între cele două falii care caracterizează astăzi societatea. Nu se poate altfel!