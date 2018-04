Dăncilă: Am avut azi o discuţie cu președintele despre memorandumul privind mutarea ambasadei din Israel

Premierul a declarat că a avut o discuţie la telefon cu şeful statului, precizând că a fost "o discuţie privată", astfel că nu poate da detalii.

„N-am să vorbesc despre o discuţie privată cu domnul preşedinte, dacă domnul preşedinte vrea să vă spună, asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuţie. Iniţial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor. Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul, nu am ştiut de această discuţie, dar apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate”, a declarat premierul Dăncilă.

Viorica Dăncilă a confirmat că Executivul a adoptat un memorandum privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

”A fost adoptat, aşa cum deja s-a aflat, a fost adoptat un memorandum în şedinţa de Guvern, voi discuta cu domnul preşedinte după adoptarea acestui memorandum. Vă asigur însă că avem responsabilitate, avem discernământ şi că vom purta discuţii cu toate instituţiile”, a mai declarat premierul.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anunţat joi că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a Ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că "a fost lansat un proces de analiză şi evaluare" privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.