Daea: Alegeți produse românești! Unele produse sunt vândute de etichetă, nu de conţinut

"Vreau să vă arăt programul, pe care l-aţi amintit deja şi care m-a făcut cunoscut în presă. Nu ştiu dacă celebritatea este aici sau în altă parte", a declarat Daea, întrebat despre programul "Alege oaia", demarat anul trecut şi care va continua în 2018.

"Nu pentru asta lucrez, nu pentru veşnicia întunericului ci pentru consistenţa luminii, pentru ziua de astăzi şi pentru privirea în ochi a oamenilor. Spuneam de un program de a alege tot şi sigur Alege Oaia, deoarece cu ea am început, dar alegeţi tot ce vă convine. Alegeţi din produsele româneşti! Pentru că am stat în magazine şi pentru că mă duc des în magazine, văd că unele produse sunt vândute de etichetă, nu de conţinutul lor. Din nefericire, am început să salivăm la etichetă. Ceea ce nu e în regulă. Noi trebuie să salivăm la produs. Acest program a fost lansat fără niciun leu de la stat şi va continua tot anul cu sau fără Daea, pentru că este necesar ţării şi vă dau date care confirmă acest lucru. Nu am dat nimic decât dorinţa noastră, sufletul nostru şi efortul formidabil pe care l-au făcut şi îl fac crescătorii de ovine care au dat animalul, l-au dat gratuit, nu cu bani, au dat tot ce au mai bun, au dat tradiţiile lor şi s-au întâlnit cu oamenii, au venit cu fluierele", a mai spus Daea.

El a făcut un bilanţ al programului.

"Iată ce s-a întâmplat în programul de susţinere. Am şase retaileri cunoscuţi (Metro, Selgros, Auchan, Kaufland, Mega Image, Penny) care vând în 262 de magazine, zilnic, carne de oaie. Am făcut un calcul şi pe total lună se vinde carne de oaie în diverse componente 37.200 de kilograme, peste 37 de tone pe lună. Se taie şi se duc în lanţurile de magazine aproape 1.500 de oi. Iată, o stână se taie şi mănâncă românii carne bună, gustoasă, sănătoasă, făcută în cele mai curate zone ale ţării, pe păşuni montane, în goluri alpine, cu multă grijă, cu strădanie, dar cu drag de această specie. Şi aici nu sunt luate în calcul reţelele consacrate, respectiv pieţele organizate", a arătat ministrul Agriculturii.