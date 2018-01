Carmen Peli, avocata care are în portofoliu tranzacții de anvergură

Alexandru Urzică miercuri, 17 ianuarie 2018

"Te ajut la temă doar după ce îmi arăţi cum ai încercat să rezolvi singură”. Acesta este sfatul primit de la tatăl său care a ghidat-o pe Carmen Peli în primii ani ai carierei.

După terminarea studiilor de drept, ea a lucrat în direcţia juridică a Ministerului Finanţelor, apoi a fost partener la Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), pentru ca în 2008 să pună bazele casei de avocatură PeliFilip. Carmen îşi aminteşte că şi-a riscat economiile într-un moment de criză financiară pentru a înfiinţa firma şi a învăţat că plasamentele trebuie făcute doar în domenii pe care le stăpâneşti.

Anul acesta se mândreşte cu faptul că firma sa a asistat Digi Communications în procesul listării la Bursa de Valori Bucureşti, a asistat National Bank of Greece la vânzarea pachetului de acţiuni deţinut la Banca Românească şi a asistat Skanska în vânzarea clădirii C din complexul de birouri Green Court Bucharest către Globalworth.

Carmen Peli crede că succesul profesional vine pentru oricine este pregătit să îşi facă munca cu interes, curiozitate şi prezenţă şi să aloce resursele necesare de timp şi efort. „În drumul meu profesional, am simţit că răspund nevoilor celorlalţi. Am ascultat. Am înţeles. Am căutat drumul neumblat. M-am uitat la fiecare întrebare ca şi cum ar fi nouă şi m-am întrebat dacă nu are şi un răspuns rezonabil care nu s-a mai dat. Am învăţat mereu lucruri noi. Am fost norocoasă că am avut alături oameni care m-au văzut şi m-au înţeles“, spune Carmen Peli. Intuiţia, empatia, dăruirea, echilibrul interior, bunul simţ, curiozitatea, căutarea necontenită a perfecţiunii sunt calităţi care, consideră ea, pot ajuta femeile să găsească recunoaşterea socială.

Acest articol a fost publicat în Top 100 Femei de succes, ediţia 2017, difuzat împreună cu Top 300 Cei mai bogaţi români la finele anului trecut