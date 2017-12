2017 - Un an greu de descris

Răzvan Amariei duminică, 24 decembrie 2017 | 0 Comentarii Autor:

Statisticile arată bine, mult mai bine decât starea economiei, unde mulți antreprenori sunt total debusolați de impredictibilitate, incompetență și lipsa de personal.

Dacă ne uităm pe cifre, mergem în pas vioi în direcţia cea bună. De exemplu, am putea avea anul acesta cea mai mare creştere economică de după criza din 2008-2010. Dacă în 2016 s-a înregistrat o majorare a PIB cu 4,8%, acum am putea ajunge până la aproape plus şase procente. Fondul Monetar Internaţional, de pildă, şi-a revizuit în sus, de la 4,2% la 5,5%, previziunile pentru evoluţia produsului intern brut în acest an. Și experţii de la Banca Mondială pariază pe aceeaşi cifră: „PIB-ul va creşte probabil cu 5,5% în acest an, datorită măsurilor de stimulare fiscală şi a îmbunătăţirii economiei europene“, se arată într-un raport dat de curând publicităţii. Comisia Naţională de Prognoză vede o creştere economică de 5,6% anul acesta, cu +7,6% în industrie şi +5,6% în servicii şi cu rezultate ceva mai modeste în construcţii (+1,5%) şi agricultură (+3%).

Și economistul-şef al BCR, Horia Braun, a dezvăluit în cadrul unei conferinţe de profil că estimarea băncii sale indică un ritm de creştere de 5,5%, cu potenţial de a se ajunge la 6% în cazul unor producţii agricole record. Iar cifrele existente până la momentul scrierii acestui articol, ce arată că pe primul semestru economia României a urcat cu 5,8%, par să susţină prognozele citate mai sus.

Piaţa muncii, pe plus

Date pozitive vin şi din zona salariilor. Faţă de iulie 2016, leafa medie netă pe economie calculată pentru iulie 2017 a urcat cu 15%, până la 2.391 de lei. Este vorba de circa 520 de euro, adică undeva la 80% din salariul mediu net din Ungaria. În total, de la finalul crizei, veniturile angajaţilor au urcat cu peste 65%. Cele mai ridicate niveluri se înregistrează în continuare în IT&C (4.734 de lei pe lună), transporturi aeriene (4.658 de lei), intermedieri financiare şi asigurări (4.581 de lei), industria extractivă (3.690 de lei), apărare şi ordine publică (exclusiv personalul militar, 3.622 de lei) şi producţia de energie (3.397 de lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.400 de lei pe lună), industria textilă (1.486 de lei), industria mobilei, marochinărie, industria alimentară, agricultură şi construcţii (în jur de 1.700 de lei pe lună).

Și numărul de angajaţi din economie s-a majorat, potrivit Institutului Naţional de Statistică, cu circa 150.000 de persoane în ultimul an, ajungând la peste 4,85 milioane de persoane. Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în industrie (plus 29.000 de locuri de muncă), comerţ (plus 28.000), hoteluri şi restaurante (plus 20.000), IT&C (plus 12.000) şi activităţi de servicii administrative şi suport (cu 10.000 de locuri de muncă mai mult).

Asta în timp ce, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata şomajului ajunsese la finalul lunii august la 4,18%, cu neverosimile niveluri de 0,88% în Ilfov, 1,08% în Timiş şi 1,42% în Arad. La capătul celălalt al clasamentului se situau judeţele Vaslui (10,45%), Teleorman (10,17%), Buzău (9,92%), Galaţi (9,18%) şi Mehedinţi (9,08%).

Exporturile, noi recorduri

Și comerţul internaţional a fost pe plus anul acesta. După o creştere de 5,1% în 2016 faţă de anul precedent, până la un nivel record de 57,4 miliarde de euro, exporturile au continuat să urce şi în 2017. În primele opt luni ale anului, ele au atins 41 de miliarde de euro, cu peste 9,6% mai mult decât în acelaşi interval al anului trecut.

Stimulate de creşterile de venituri, importurile s-au majorat într-un ritm şi mai alert. Anul trecut, ele au crescut cu 7%, depăşind suma de 67 de miliarde de euro. În perioada ianuarie-august 2017, am cumpărat de peste hotare mărfuri în valoare de 48,9 miliarde de euro, cu 12,2% mai mult decât în primele opt luni ale anului precedent. Tot în perioada ianuarie-august, cele mai importante ponderi în comerţul internaţional românesc au fost deţinute de produsele din grupa „maşini şi echipamente de transport“ (46,8% la export şi 37,1% la import) şi „alte produse manufacturate“ (33,6% la export şi 30,7% la import).

Preţuri şi dobânzi în urcare

O veste parţial bună, parţial proastă este că, după doi ani de inflaţie negativă, preţurile au început din nou să crească anul acesta. Calculele Institutului Naţional de Statistică arată că rata inflaţiei a fost de plus 1,8% în septembrie 2017 comparativ cu septembrie 2016 (spre comparaţie, în septembrie 2016 ea fusese de minus 0,6%). Conform datelor BNR, în ultimul an cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la energie (+10,5%), carne şi produse din carne (+8,5%) şi combustibili (+8,3%). De altfel, la începutul lui august, Banca Naţională a României a revizuit prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an la 1,9%, în condiţiile în care anterior estima un nivel de 1,6%. Și Banca Mondială crede că inflaţia ar urma să crească, „reflectând cererea internă excesivă şi atenuarea efectelor reducerilor de taxe“, ea putând ajunge până spre 2% la sfârşitul anului. Dincolo de efectul neplăcut asupra portofelelor, inflaţia pozitivă în anumite limite are un impact favorabil asupra economiei, stimulând investiţiile şi consumul.

Totuşi, nu trebuie uitat că majorarea preţurilor a mers la braţ în ultima vreme cu indicele ROBOR, care a urcat cu peste 100% în ultimele luni. Ceea ce înseamnă că majoritatea împrumuturilor bancare, cele care au dobânda variabilă în funcţie de nivelul ROBOR, vor deveni mai scumpe.

Veşti mai puţin bune

Motive de îngrijorare avem şi în ceea ce priveşte investiţiile străine directe (ISD). Conform aceleiaşi Bănci Naţionale, în primele opt luni ale anului acestea au totalizat 2,51 miliarde de euro, în scădere cu circa 18% faţă de acelaşi interval al lui 2016, când au intrat în ţară de peste hotare sub formă de ISD aproape 3,1 miliarde de euro. „Este încă prematur ca această scădere să fie interpretată ca o diminuare a încrederii investitorilor străini în economia românească, întrucât decizia unei investiţii presupune o perioadă de analiză de aproximativ doi ani. Dar unele măsuri recente au ridicat semne de întrebare investitorilor străini prezenţi în România şi, implicit, e posibil să-i fi intimidat pe cei care plănuiau să facă investiţii în viitor“, se arată într-un studiu dat recent publicităţii de Consiliul Investitorilor Străini.

Nici evoluţia cursului de schimb nu a fost tocmai plăcută pentru importatori şi exportatori deopotrivă. Acesta a variat între 4,48 şi 4,6 de lei pentru un euro în decursul primelor zece luni ale anului, respectiv o bandă de aproape trei procente. În aceeaşi perioadă a lui 2016, rata de schimb leu-euro a fluctuat ceva mai puţin, între 4,44 şi 4,54.

Deficite îngrijorătoare