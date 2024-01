Zodiac Chinezesc 2024. 5 zodii vor atrage banii ca un magnet

Zodiac Chinezesc 2024. Anul 2024 este Anul Dragonului de Lemn. Anul Nou Chinezesc va începe pe data de 10 februarie 2024 și se va încheia pe 28 ianuarie 2025.

Horoscopul chinezesc prevede noroc și succes financiar pentru cinci semne zodicale. Persoanele născute sub semnul Dragonului, Șarpelui, Șobolanului, Iepurelui și Maimuței se vor bucura de prosperitate financiară în cursul anului. Cele cinci semne zodiacale vor cunoaște succesul financiar în anul 2024, iar unii oameni ar putea deveni chiar milionari, relatează The Times of India.

Dragon (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024). În ciuda dificultăților financiare prognozate pentru anul 2024, Dragonii vor atrage norocul în viața lor încă din 10 februarie. Persoanele născute sub acest semn zodiacal, în special cele născute în anul 1964 și-n anul 1988, vor fi un magnet pentru bani, având șanse mari să avanseze la locul de muncă.

Șarpe (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025). Șerpii se vor bucura de contexte promițătoare la locul de muncă. Munca lor și ideile unice vor fi răsplătite rapid, sub forma unui bonus sau a unei majorări de salariu.

Șobolan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Șobolanii vor obține bani cu mai multă ușurință în acest an, fiind pregătiți să-și asume riscuri mari pentru a-și crește veniturile. Cei interesați de jocurile de noroc, vor avea mult noroc!

Iepure (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023). Iepurii vor avea noroc în Anul Dragonului de Lemn. Vor experimenta o schimbare rapidă a destinului lor. Vor scăpa, în sfârșit, de toate datoriile.

Maimuță (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Prin muncă asiduă, persoanele născute sub semnul zodiacal al Maimuței se vor îmbogăți în acest an. Unii își vor găși locul de muncă dorit, iar alții vor avansa.

Lidia Fecioru, premoniții pentru anul 2024

Conform Lidiei Fecioru, una dintre cei mai cunoscuți bioenergoterapeuți și astrologi din România, conflictul militar din Ucraina va persista și în anul curent.

Cu toate acestea, cea mai mare provocare pare să fie reprezentată de alegerile din România și din străinătate, în special cele europarlamentare, deoarece ele vor avea un impact semnificativ asupra evoluției evenimentelor în următorii ani. Lidia Fecioru afirmă ferm că următorii patru ani vor fi cruciali pentru umanitate.

Există posibilitatea ca vulcanul Etna din Italia să erupă, iar țările nord-europene să se confrunte cu inundații în viitorul apropiat.

În plus, sănătatea globală ar putea fi amenințată de o potențială pandemie provenită din China, cauzată de o bacterie ce afectează sistemul pulmonar al tinerilor și copiilor. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul emisiunii TV „Adevăruri Ascunse”.