Porțiunea de zid s-a prăbușit miercuri și a aterizat peste un șir de copaci, după cum declară poliția din orașul Mexicali. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Se pare că vântul a fost de vină pentru cele întâmplate, dar potrivit informațiilor oferite de meteorologi, acesta nu a fost deosebit de puternic. Totuși, o rafală care a suflat cu 60 de kilometri pe oră a reușit să-l dărâme.

37mph winds blew over the border wall

37mph😑

Btw remember the 700,000 hungry Americans Trump kicked off SNAP to “save money”? The $18B he’s wasted on this wall could have funded their SNAP for for 16+ years.pic.twitter.com/mZM2mB0XoJ

— Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) January 30, 2020