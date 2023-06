Zece moduri simple de a elibera spațiul de stocare de pe iPhone

Sursa: Dreamstime

V-ați săturat să vedeți tot timpul pe iPhone mesajul ”There is not enough available storage”? Este foarte ușor să adunați fotografii, videoclipuri, aplicații și alte fișiere, dar nu va trece mult până când spațiul de stocare al iPhone-ului va fi plin.