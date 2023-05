În cadrul unei discuții, moderate de Nik Gowing, co-director al think tank-ului Thinking the Unthinkable, a fost prezentată o analiză în acest sens elaborată în comun de New Strategy Center, Greek Energy Forum și Delphi Economic Forum.

După cum a subliniat Michalis Mathioulakis, directorul academic al Hellenic Energy Forum, este vorba despre două regiuni care au potențialul de a acoperi o parte din nevoile energetice pe flancul sud-estic al NATO și pot acționa ca o graniță pentru ceea ce SUA și UE doresc să prevină, și anume amenințarea rusă.

„Am examinat situația din fiecare dintre aceste regiuni, implicațiile de securitate, zonele economice exclusive și cadrul strategic pentru proiectele energetice”, a spus Mathioulakis, conform capital.gr

O parte semnificativă a nevoilor energetice ale Europei poate fi satisfăcută de conducta East Med

El a subliniat că o parte semnificativă a nevoilor energetice ale Europei poate fi satisfăcută de conducta East Med care poate contribui la independența Europei față de gazele naturale rusești, explicând că proiectul East Med are un impact diferit pentru fiecare țară.

De exemplu, este un proiect strategic pentru Cipru, care acoperă toate criteriile de cercetare, dar nu și pentru Grecia, Israel și Liban, deoarece nu schimbă în mod deosebit echilibrul de forțe. El a spus că proiectul este de importanță energetică medie pentru Uniunea Europeană și SUA, însă a subliniat că proiectul ajută la împiedicarea influenței Rusiei în regiune.

La rândul său, Sergiu Mitrescu, director de program în cadrul New Strategy Center în România, a subliniat că există o schimbare sistematică în sectorul energetic din țările limitrofe Mării Negre.

Multe țări depind de importurile rusești

El a spus că multe țări depind de importurile rusești, un lucru pe care România încearcă să-l schimbe, deoarece urmărește să-și exploateze zăcămintele de gaze naturale pentru a-și acoperi necesitățile în mare măsură.

După cum a spus el, prin Moldova trece o conductă care nu aparține Rusiei și care poate fi folosită pentru transportul gazelor românești. Mitrescu a caracterizat cadrul actual ca fiind foarte incert și referindu-se la Turcia, a subliniat că aceasta are ambiția de a deveni un hub de gaze naturale, dar acest lucru nu este ușor, deoarece majoritatea infrastructurii sale este folosită pentru transportul gazelor rusești.