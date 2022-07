Vor exista multe schimbări în noul Cod Fiscal din România

În prezent, schimbările aduse Codului Fiscal sunt discutate cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu specialiștii din zona economică și cu reprezentanții din domeniul HoReCa. Una dintre noile schimbări vizează taxarea jocurilor de noroc, potrivit lui Kelemen Hunor.

„A fost un proiect pus în dezbatere publică şi apar alte păreri din societate. Au fost nişte întâlniri cu reprezentanţii primarilor, autorităţilor locale, cu reprezentanţi din zona economică şi bineînţeles din HoReCa. Şi în astfel de situaţii este firesc să asculţi argumentele lor şi să faci eventual nişte schimbări. (…)

La HoReCa, concluzia este că rămâne ceea ce propune Guvernul, dar nu de la 1 august, ci de la 1 ianuarie. Până la urmă este o abordare corectă, pentru că este în desfăşurare sezonul turistic, pe de o parte, pe de altă parte legea spune să aştepţi 6 luni, să nu pui în aplicare schimbările în Codul Fiscal, în Codul de procedură fiscală. (…)

Sunt şi alte schimbări mici legate de IMM-uri, legate de microîntreprinderi, legate de jocurile de noroc, unde mergem pe o taxare mare. Acolo a fost chiar propunerea noastră şi susţinem – dacă taxezi munca, trebuie să taxezi şi norocul, nu se poate altfel. Dar mai sunt mici modificări… până se realizează acea formă care va fi adoptată în Guvern”, a declarat, marți seară, Kelemen Hunor, potrivit B1 TV.

Menționăm faptul că, tot marți, ministrul Turismului a declarat că ținta Guvernului de la București este de a adopta ordonanța de modificare a Codului Fiscal într-o ședință specială, până la finalul săptămânii. El a precizat că, în prezent, „se mai rafinează forma finală a ordonanței”.

Kelemen Hunor: România, nedeclarat în acest moment, este într-un fel un paradis fiscal

Kelemen Hunor a mai atras atenţia că există în Bucureşti şi în ţară câteva cazuri, respectiv 20 – 30 de microîntreprinderi cu o singură persoană, fără niciun angajat, cu un rulaj de un milion pe fiecare, cu taxe minime de 3% şi proprietar peste jumătate de cartier de blocuri construite pe microîntreprinderi.

„Nici asta nu e corect şi acele chestiuni care apar permanent. Trebuie cumva filtrate, trebuie aranjate din când în când, nu e vorba să loveşti în microîntreprinderi, nu e vorba să loveşti în economie, dar de fiecare dată oamenii găsesc portiţe mici, sunt inventivi sau chiar portiţe mari de data aceasta, şi încercăm să reducem aceste posibilităţi.

România, nedeclarat în acest moment, este într-un fel un paradis fiscal. (…) Trebuie să fim atractivi, şi de aceea eu am respins să trecem la impozit progresiv, de aceea am spus că nici la dividende nu trebuie să mergem mult prea mult, 5% nu e ok, hai să mergem la 8%.

Şi eu aş mai fi vrut, dar nu s-a putut, să mergem şi pe o taxă de solidaritate sau o suprataxare pe anumite firme, pe anumite zone, acolo unde au făcut un extra profit faţă de 2019, că trebuie să găseşti un moment de raportare, şi să dăm pentru un an, doi ani o astfel de soluţie, ca să avem bani, fiindcă în pandemie erau câteva ramuri industriale economice care au câştigat”, a mai declarat vicepremierul.

Ordonanța de modificare a Codului Fiscal ar putea fi adoptată săptămâna aceasta

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a spus că, în privința ordonanţei de modificare a Codului Fiscal, a avut loc luni o discuţie de aproape cinci ore, la Palatul Victoria, iar acum se fac ultimele modificări la Ministerul de Finanţe. El a precizat că ţinta este ca ordonanţa să fie adoptată la sfârşitul acestei săptămâni, într-o şedinţă specială de guvern.

Despre discuţiile de la Palatul Victoria, Daniel Cadariu a afirmat că a participat, luni, la o întâlnire lungă pentru a dezbate această ordonanţă de modificare a Codului Fiscal. La acea întâlnire au fost prezenți reprezentanţi de la marile firme, microîntreprinderi, IMM-uri, reprezentanţii sindicatelor şi formelor asociative din administraţie.

„S-au exprimat opinii, e o perioadă în care încă se mai rafinează forma finală a Ordonanţei. Ţinta este ca ea să fie adoptată la sfârşitul acestei săptămâni într-o şedinţă de guvern specială. Am colectat puncte de vedere din partea tuturor formelor asociative, a fost un punct de vedere, dar cu referire strictă de creşterea a TVA de la 5 la 9%”, a declarat Daniel Cadariu, referindu-se la opiniile celor din turism, potrivit Profit News TV.