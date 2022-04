Decizia momentului, luată de Vladimir Putin chiar acum!

Potrivit agenției de presă Interfax, liderul de la Moscova a hotărât să deschidă în cursul zilei de luni, un coridor umanitar pentru evacuarea civililor aflați în combinatul siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, partea de sud.

Anunțul a fost făcut de Ministerul rus al Apărării. Sursa citată a prezentat și modul în care se va desfășura coridorul, dar și ora la care civilii pot să fie evacuați.

Astfel, potrivit Ministerului rus, trupele sale vor opri ostilităţile pentru a permite civililor ascunşi împreună cu combatanţi ucraineni să părăsească complexul metalurgic asediat Azovstal din Mariupol, oraş-port din sud-estul Ucrainei, luni începând de la 14.00 ora Moscovei (11.00 GMT), scrie Reuters.

În același timp, sursa citată adaugă și că fiecare civil blocat în combinat va putea pleca în orice direcţie doreşte, începând cu ora 14.00.

Menționăm faptul că decizia venită de la Moscova este una importantă în condițiile în care, potrivit presei internaționale, la momentul actual, între 300 și 1.000 de civili s-ar afla în acest combinat, alături de rămășițele forțelor ucrainene de apărare ale orașului.

Publicația Sky News scrie că o mare parte dintre persoanele care se adăpostesc în buncărele subterane de la uzină se află acolo de la sfârșitul lunii februarie și nu au mai văzut lumina zilei de săptămâni întregi, iar provoviziile sunt și ele pe cale să se termine, având în vedere faptul că au trecut deja două luni de atunci.

Înainte ca anunțul să vină însă, rușii au continuat să bombardeze uzina Azovstal, iar asta nu este tot. Luni dimineață, armata rusă bombarda și cinci gări din centrul și din vestul Ucrainei, anunțul fiind făcut de Alexandr Kamișin, șeful companiei naționale de căi ferate.

Într-o postare pe contul personal de Telegram, acesta susținea că Rusia face tot posibilul să distrugă infrastructura feroviară a Ucrainei, iar în tot acest timp sunt înregistrate și victime.

„Trupele ruse continuă să distrugă sistematic infrastructura feroviară. În această dimineață, în decurs de o oră, 5 gări din centrul și vestul Ucrainei au fost atacate. Există victime”, a scris Kamisin pe canalul său de Telegram.

O reacție în acest sens a venit și de la șeful Administrației Militare Regionale Vinnitsia, Serhi Borzov. Potrivit acestuia, în urma bombardamentelor rusești de Jmerinka și Koziatin în regiunea Vinnitsia, au existat morți și răniți.

A railway station in Lviv has been decommissioned. Ukrainians are using trains to transport NATO weapons from Poland to various depots. pic.twitter.com/AwcOWxhoz5

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) April 25, 2022