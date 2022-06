Liderul cecen Ramzan Kadîrov a făcut o nouă amenințare pentru Ucraina. El a spus, în cel mai recent video lansat pe canalul său de Telegram, că în Ucraina va avea loc în următoarele zile „o operațiune specială adevărată”.

Înregistrarea cu liderul cecen a fost distribuită duminică pe Twitter un jurnalist BBC, care a și tradus mesajul lui Ramzan Kadîrov.

„În următoarele zile veți vedea o adevărată operațiune specială, don, îi veți vedea pe acei șeitani fugind, don, nu doar din acele orașe, dar și din Ucraina, don! Ne pregătim, deci, și îi vom face bucuroși pe adevărații patrioți ai Rusiei și fie ca dușmanii noștri să moară, don!” – spune liderul cecen Ramzan Kadîdov în filmare.

Acesta este al doilea mesaj transmis în ultimele zile de liderul cecen Ramzan Kadîrov.

„Joi, în cadrul unei vizite de lucru la Moscova, am avut o întâlnire constructivă cu ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu. Serghey Kuzhugetovich a identificat noi sarcini care implică îmbunătățirea ulterioară a tacticilor folosite în operațiunea militară specială. Măsurile luate vor face posibilă creșterea semnificativă a eficacității manevrelor ofensive, ceea ce contribuie la desfășurarea operațiunii speciale într-un ritm mai rapid”, a mai transmis Kadîrov pe canalul său Telegram.

In his latest video message, Chechen leader Ramzan Kadyrov has warned that Ukraine „will see a real special operation in the coming days” pic.twitter.com/7lseVauSBd

