Conducerea GEZE România va fi asigurată în continuare de către un Consiliu Directorial Interimar alcătuit din trei membri seniori ai echipei locale de management.

„Dorim să-i mulțumim domnului Stanislav pentru angajamentul său și cei 14 ani de loialitate față de GEZE. Având în responsabilitatea sa piața din România și Moldova, acesta a dezvoltat și consolidat organizația, transformând-o dintr-o simplă reprezentanță într-o filială productivă și profitabilă. GEZE România are acum o poziție stabilă pe piață și este pregătită pentru viitor”, au declarat reprezentanții Grupului GEZE GmbH.

Vlad Stanislav a condus cu succes operațiunile GEZE pe piața din România și Moldova, care a devenit un lider local pe segmentul automatizărilor de uși și a sistemelor de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți.

Vlad Stanislav se desparte de companie după 14 ani

Sub managementul său, compania a reuşit să obţină performanţe financiare semnificative de la an la an, ajungând la afaceri de 5,4 milioane euro în anul financiar 2020-2021 și cu previziuni de depășire cu 7-8% a rezultatelor din anul financiar trecut. A dezvoltat o echipă locală specializată, a încheiat parteneriate cu jucători strategici de pe piața de profil, a implementat la nivel național serviciul de After Sales, a mutat și ulterior extins biroul și depozitul companiei.

„După 14 ani la conducerea GEZE pe piața locală, am decis să dau curs altor oportunităţi și provocări profesionale, dar mă bucur că am contribuit la dezvoltarea subsidiarei GEZE în România, la definirea strategiei de business locale și la consolidarea brandului în rândul decidenților cheie, dar mai ales că las în urmă o echipă puternică și responsabilă, care va dezvolta cu același profesionalism viitoarele proiecte de pe piața locală”, a declarat Vlad Stanislav, Managing Director GEZE România.

Compania GEZE este prezentă în România din 2004, funcționând ca subsidiară independentă din anul 2010, cu o cifra de afaceri de 5,4 milioane de euro aferente anului financiar 2020/2021. În prezent, echipa locală este formată din 24 de angajați.