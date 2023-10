Dosarul lui Vlad Pascu va fi judecat de Judecătoria Mangalia. Miercuri, 11 octombrie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au făcut anunțul. Pascu va fi judecat pentru patru infracțiuni. Acestea sunt: ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Deși acest dosar apare ca înregistrat pe website-ul Judecătoriei Mangalia, momentan, reprezentanții instituției de judecată nu au stabilit și un termen de judecată.

Totodată, aceeiași procurori au cerut ca mandatul de arestare preventivă să fie prelungit pentru Vlad Pascu cu încă 30 de zile, cel puțin până la stabilirea termenului de judecată. Măsura arestului preventiv a fost prelungită cu încă 30 de zile şi în luna septembrie.

Reamintim că Vlad Pascu se află în arest preventiv, în timp ce tatăl său și mama sa sunt sub control judiciar.

Reamintim că pe data de 19 august, Vlad Pascu conducea un autoturism pe DN 39, în apropiere de 2 Mai, când, în jurul orei 5.25, a intrat într-un grup de pietoni. Din nefericire, impactul a dus la pierderea vieții a doi tineri și la rănirea altor trei persoane.

Este un eveniment tragic care a avut consecințe grave și care a fost subiectul unor investigații pentru stabilirea cauzelor și responsabilităților legate de acest incident.

Acuzațiile de părăsirea locului accidentului sunt fondate pe faptul că tânărul a fugit de la locul accidentului. El a fost găsit de poliţişti în Vama Veche. Pascu se afla sub influența a numeroase substanțe interzise.

Din declarațiile martorilor din dosar reiese faptul că el era și beat în momentul producerii accidentului.

„Am ajuns în sat Vama Veche. Mă aflam lângă Mario. (…) Pascu Matei-Vlad, care a venit să ne ceară 2 pastile, oferindu-ne 200 de lei. I-am spus că nu avem. (…) „Pascu Matei-Vlad spunându-mi că îmi oferă 20 de lei pentru două pastile de Ecstasy. I-am spus că nu am. M-a întrebat dacă pot să îl ajut cu niște cauciucuri (baloane) pe care să le umfle cu azot. (…) Toți 5 am plecat pe plajă. Am consumat câte un shot alcoolic”, anunță un martor, potrivit RTV.