Ziua de astăzi, joi, 12 octombrie 2023, este una decisivă pentru Vlad Pascu, tânărul care a provocat tragedia din 2 Mai. El va afla astăzi dacă va rămâne în pușcărie sau dacă va fi plasat, așa cum își dorește și mama sa, în arest la domiciliu.

Vă amintim că tânărul în vârstă de 19 ani a petrecut deja două luni în arest preventiv. Astăzi, el urmează să se prezinte în fața judecătorilor de la Mangalia în legătură cu dosarul în care este acuzat de ucidere din culpă. Procurorii au decis ca acuzația să fie cea de ucidere din culpă, deși avocații victimelor au cerut schimbarea încadrării juridice în omor.

Reamintim că acesta este al doilea dosar intentat tânărului. El a mai fost trimis în judecată de DIICOT și pentru trafic și consum de droguri de mare risc. Dacă sunt confirmate de instanță, toate faptele de care este acuzat pot însemna o pedeapsă de 10 ani de închisoare cu executare.

În timp ce fiul său se confruntă cu aceste acuzații, tatăl tânărului face noi declarații care uimesc o țară întreagă.

Bărbatul îi acuză pe tinerii morți că mergeau pe contrasens, pe șosea. El susține că ei ar fi cauza tragediei. În plus, el spune și că românii sunt manipulați în cazul beizadelei. Potrivit lui, se dorește astfel deturnarea atenției de la războiul care vine peste noi, potrivit RTV.

În ciuda declarațiilor de astăzi, luni, el a recunoscut totuși vina fiului său.

„Este un dezastru pentru noi. Ce pot să spun, este un dezastru pentru noi toţi, nu numai pentru mine. Mă pun de cele mai multe ori şi, sigur, nu pot schimba scaunul cu părinţii aceea. Am trei copii, ştiu ce înseamnă asta. (…) Acest copil a greşit, a greşit foarte mult”, a declarat, luni, Mihai Pascu, citat de News.ro.

Tot luni, el a mai vorbit și despre presiunea la care îi este supusă familia.

„Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanţa, fix pentru 2 zile am avut bilet de avion, iar presiunea, deci care a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte, foarte mari”, a mai afirmat Mihai Pascu.