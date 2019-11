„La începutul săptămânii viitoare, vom depune o moţiune simplă pentru domnul Cîţu în Senatul României, având în vedere creşterea euro, creştere care îi afectează pe români”, a declarat miercuri seară președintele PSD, Viorica Dăncilă .

De asemenea, aceasta a anunțat după instalarea Guvernului Orban ca PSD va depune o moțiune de cenzură în februarie 2020.

„Este normal ca PSD să depună o moţiune având în vedere programul de guvernare, programul de austeritate pe care vrea să îl implementeze Guvernul Orban. Am promis că vom face o opoziţie foarte activă, am promis că nu vom lăsa să fie sancţionaţi nici pensionarii, nici salariaţii şi nici să vedem măsurile antiromâni pe care le ia acest guvern. Noi am luat măsuri pro oameni, pro români. Vedem că acum măsurile pe care vor să le ia sunt împotriva românilor”, a declarat Viorica Dăncilă.

Saptămâna trecută, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat în prima sa conferinţă de presă ca ministru, că, în ultimii trei ani, economia României a fost condusă după două bugete, după modelul Al Capone, că totul a fost premeditat şi a anunţat că va sesiza instituţiile abilitate. Acesta a estimat că deficitul este de peste 4%.Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanţe, a răspuns pe măsură acuzaţiilor lui Cîţu, spunând că este Al Capone „aşa cum domnul Cîţu este şeful FBI” şi acuzându-l că „nu ştie să citească un buget”. Teodorovici l-a acuzat pe actualul ministru de Finanțe că prin declaraţiile sale a adus leul la un minim istoric.

„Cîţu a reuşit ca leul să fie la un minim istoric, iar efectele se vor regăsi în economie. Fac apel la domnul Orban, domnul Cîţu să se abţină de la ieşirile publice, pentru că nu fac decât să se reflecte în economie”, a declarat Teodorovici.

Te-ar putea interesa și: