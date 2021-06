Fostul ministru informează că există o tensiune în societate după discuțiile apărute cu privire la vârsta și condițiile de pensionare. Violeta Alexandru povestește că a avut o discuție cu o doamnă din Brașov și că a perceput un sentiment de incertitudine ”care obosește”.

”Îmi dau seama, după mesajele pe care le primesc, că s-a instalat o stare de tensiune în societate pe fondul discuțiilor despre vârsta și condițiile de pensionare (noua formulă de calcul anunțată). Faptul că se atinge tema opțiunii de prelungire a activității și ea se lovește de reacții în general de respingere, arată care este starea din societate.

Am avut astăzi o discuție lungă cu o doamnă din Brașov care mai are câțiva ani până se va pensiona. Am rugat-o să comunicăm prin telefon, ca să nu se deranjeze venind către București, dânsa solicitându-mi inițial o întâlnire. Important era să ne auzim. Îi mulțumesc. În discuție, am perceput sentimentul acela de incertitudine care obosește. Și care își poate pune amprenta asupra randamentului la locul de muncă.

Când nu știi ce se va întâmpla și te gândești că, față de prezent – imperfect dar cunoscut, cât de cât – ar veni ceva care ar putea să te dezavantajeze. Nu doar la doamna ci cred că am auzit, în ultima perioadă, de sute de ori întrebarea: dar de unde știți că, prin ceea ce se pregătește, ne va fi mai bine? Este vorba de încredere, totul se rezumă la încredere, aici s-a întâmplat ceva grav în societate.”, notează fostul ministru.