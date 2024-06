Vânzările auto din România vor încheia anul 2024 în creștere cu 1,7% comparativ cu anul trecut, pentru autoturisme și cu 0,6% pentru vehiculele comerciale ușoare, arată raportul PwC Autofacts realizat pe cinci piețe* din Europa Centrală.

”După o evoluție slabă în primul trimestru, inclusiv pe fondul reducerii facilităților acordate la achiziția de autovehicule verzi, era de așteptat ca estimarea pentru întregul an să indice o creștere ușoară pentru vânzările auto. Semnele revenirii pieței au apărut în aprilie, când s-a înregistrat un plus de peste 34%, dar trebuie menționat că această lună a coincis cu încheierea primei sesiuni din programul Rabla Plus. Vestea bună pentru sectorul auto este că producția se află pe un trend pozitiv, în special pe segmentul de autovehicule comerciale ușoare”, a declarat Daniel Anghel, Partener și Liderul industriei auto PwC România.