Revolta din interiorul Uniunii Europene la adresa Ungariei este una fără temei. Cel puţin asta susţine premierul Ungariei, Viktor Orban. Acesta spune, referitor la criticile Occidentului, că el, de fapt, a luptat pentru drepturile homosexualilor.

Viktor Orban se revoltă împotriva UE

”Noua reglementare ungară se referă la modul în care un copil se familiarizează cu problema de altfel dificilă şi complicată a sexualităţii, iar decizia în acest sens cade în sarcina exclusivă a părinţilor.

Aceasta este o lege care protejează copiii şi părinţii”, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, la Bruxelles, înaintea întrevederii de două zile a liderilor statelor membre ale UE, potrivit agenției maghiare Hirado.

Mai mult, şeful guvernului de la Budapesta spune chiar că pentru Ungaria este o onoare dacă un premier sau dacă preşedintele Consiliului European se interesează de o lege maghiară, o abordare mai degrabă ironică din partea lui Orban.

“Sunt bucuros să le relatez că nu este vorba de vreo lege care s-ar referi la homosexualitate. Această lege nu se referă la asta, această lege se referă la creşterea copiilor, la educaţia cu orice fel de conţinut sexual. Întotdeauna este mai bine să citeşti ceva mai întâi, şi abia apoi să reacţionezi, aceasta este ordinea corectă”, a adăugat premierul maghiar.

Viktor Orban îşi apără legea

Premierul Ungariei respinge toate acuzaţiile UE şi spune că legea incriminată de către Occident prevede că este treaba părinţilor să decidă modul în care un copil dobândeşte cunoştinţe despre problema sexualităţii. “Şi revine statului să creeze condiţiile necesare pentru ca părinţii să îşi exercite în mod efectiv aceste drepturi. Aceasta este o lege privind protecţia copilului şi a părinţilor”, a subliniat politicianul ungar.

“Eu sunt un apărător activ al drepturilor. Am luptat pentru libertate în timpul comunismului, atunci când homosexualitatea era pedepsită. Am luptat pentru libertate şi drepturi, ceea ce înseamnă că am luptat şi pentru drepturile homosexualilor”, a spus Viktor Orbán.

”Această lege nu se referă la asta, această lege se referă la drepturile copiilor şi ale părinţilor”, a punctat premierul.