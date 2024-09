Mircea Fechet, informaţii de ultimă oră despre viitura care a făcut ravagii la Budapesta şi ameninţă acum şi România.

Ministrul Mediului a subliniat importanța pregătirii pentru gestionarea viiturilor pe Dunăre, pe fondul creșterii debitului apei la 5.700 mc/s la intrarea în țară. Demnitarul a oferit mai multe detalii privind măsurile luate de autorități, în contextul unei situații critice cu care se confruntă deja Budapesta din cauza creșterii alarmante a nivelului apei.

Mircea Fechet a explicat că, deși situația de la Budapesta este mai gravă decât cea preconizată în România, autoritățile monitorizează cu atenție evenimentele din amonte, la Viena și Budapesta, pentru a anticipa efectele asupra țării noastre.

Ministrul a menționat că, la Baziaș, debitul Dunării va atinge aproximativ 9.000 mc/s, o valoare care poate fi gestionată fără probleme. Fechet a subliniat că România a mai gestionat astfel de debite ridicate în trecut, inclusiv în 2006, când debitul a fost aproape dublu, la 16.000 mc/s.

El va fi undeva în jurul 9000 de metri cubi pe secundă, lucru cu care ne-a mai confruntat și în luna ianuarie a anului curent, și în luna decembrie a anului trecut, că să nu mai vorbesc de anul 2006 când am avut la Baziaș aproape 16.000 de metri cubi pe secundă”, a declarat ministrul Mediului la Realitatea Plus .

În ceea ce privește riscul de inundații, ministrul a precizat că un vârf de viitură este așteptat în jurul datelor de 28-29 ale lunii septembrie. Toate punctele vulnerabile de pe cursul Dunării au fost deja verificate și remediate.

Mircea Fechet a asigurat că autoritățile sunt pregătite, echipamentele și personalul fiind mobilizate în centrele de intervenție rapidă din zonele critice, cum ar fi Mihăilești (judeţul Giurgiu) și Fetești.

De asemenea, el a subliniat că, în prezent, nu există motive de îngrijorare, dar autoritățile vor continua să monitorizeze evoluția meteo și debitul Dunării pentru a gestiona orice situație.

„Din informațiile pe care le am la acest moment, vom avea un vârf de viitură fie în data de 28, fie în data de 29. Tocmai din acest motiv am dispus reverificarea fiecărui metru de apărare pentru a ne asigura că așa cum s-a întâmplat și în trecut și am depășit cu bine astfel de situații, vom gestiona și acum acest debit mare pe care îl așteptăm deja.

Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii, toate punctele unde în trecut au existat probleme, unde au existat infiltrații în dig, unde a existat o eroziune mai mare decât se așteptau a malului, toate acele situații au fost remediate și toate lucrările făcute, ar trebui să conducă la faptul că nu vom avea niciun fel de problemă și că toți specialiștii sunt pregătiți”, a indicat ministrul Mediului.