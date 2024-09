Ungaria se pregătește să facă față celor mai severe inundații provocate de Dunăre din ultimii zece ani, conform primarului Budapestei, Gergely Karácsony. Nivelul apei fluviului urmează să atingă 8,5 metri în apropierea Capitalei, relatează Euronews, ceea ce a determinat autoritățile să ia măsuri rapide de protecție.

Armata, serviciile de urgență și voluntarii lucrează intens la construirea de baraje, aplicând lecțiile învățate în urma inundațiilor din 2013. Deși situația este tensionată, mulți locuitori încearcă să-și păstreze optimismul.

György Molnár, un voluntar implicat în eforturile de protecție, subliniază diferența dintre situația actuală și cea din 2013: „Problema este că în 2013 valul era scurt, iar acum, dacă este mai lung, digurile vor fi udate, nisipul va fi udat, iar dacă începe să se scurgă undeva, nu este ușor de prins”, a declarat acesta.

În nordul Budapestei, locuitorii satelor fac pregătiri intense pentru a face față inundațiilor. Unii, precum Tamás Kreisz, reușesc să-și păstreze umorul în ciuda gravității situației.

The Danube by the Hungarian parliament building in Budapest. #floods pic.twitter.com/IdbmKNPXx0

— Milan Dinic (@MilanDinic1) September 20, 2024