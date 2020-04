Ministerul Apărării Interne (MAI) a decis să refacă videoclipul piesei ”Cine-i salvează pe eroi” compusă de Smiley și de Cabron. Decizia MAI vine după ce medicii și cadrele medicale din Linia Întâi au dat și dau în continuare tot ce este mai bun pentru a-i vindeca pe cei bolnavi de coronavirus. Totodată, melodia este dedicată atât polițiștilor, pompierilor și celor de la aeroport care fac tot ce este posibil pentru ca românii să nu treacă prin situația altor țări.

Au participat diverse personalități

La inițiativa MAI au participat și câteva personalități importante atât din sport cât și din teatru. Cei care s-au alăturat acestui proiect au fost Simona Halep, Nadia Comăneci, Ianis Hagi, Maia Morgenstern, Horațiu Mălăele, Radu Zamfir și Victor Hrebenciuc.

Ministerul Afacerilor Interne le-a mulțumit celor care au apărut în videovlip cât și lui Smiley pentru lansarea acestei melodii care descrie la perfecție situația actuală din România.

”Pentru cei din Linia Întâi cu dragoste, admirație și prețuire! Ei sunt Eroii zilelor noastre și avem datoria să-i protejăm fiind responsabili și solidari cu eforturile lor. Împreună reușim! Mulțumim Smiley Ianis Hagi Simona Halep Nadia Comaneci @maiamorgenstern @horatiumalaele @raduzamfir @victorrebengiuc!”, este mesajul care însoțește postarea.

Bogdan, interpretul în limbaj mimico-gestual a participat și el

În cadrul aceluiași videoclip a apărut și Bogdan, cel care este văzut la fiecare declarație de presă a MAI. Acesta ajută oamenii cu deficiență de auz să înțeleagă mesajul transmis de autorități.

”El este cel care ne ajută de fiecare dată când avem nevoie ca mesajele noastre să ajungă și la oamenii cu dificultăți de auz.

Un om de o modestie remarcabilă a venit după prima noastră transmisie live și ne-a spus:

– Vă mulțumesc!

– Pentru ce, Bogdan?

– Pentru că m-ați chemat și ați dat astfel, unei categorii aparte de oameni, șansa de a afla cum trebuie să se protejeze în această perioadă.

– Noi îți mulțumim pentru că din timpul tău liber vii să ne ajuți.

– În zilele acestea nu există timp liber! Mă bucur că pot face asta!

– E miezul nopții ai cu ce să te întorci acasă?

– Nu vă faceți probleme, vă rog! Mă descurc. Dar am o singura rugăminte, îmi puteți da o masca de protecție pentru acasă? Am grijă de o pisică pe care trebuie să o duc zilnic la tratament și as vrea să mă protejeze când ies din casă. Contra cost sau o să cumpăr una și v-o aduc data viitoare!

Dar noi am auzit doar „Data viitoare”, din care am înțeles angajamentul și dorința unui om cu suflet mare de a contribui la efortul pe care cu toții îl facem pentru limitarea îmbolnăvirilor.

El este Bogdan. Un român care și-a asumat să ne ajute dintr-un motiv pe care poate încă nu și l-a căutat, dar pe care noi i l-am găsit: din patriotism.

Mulțumim, Bogdan!”, scria MAI pe Facebook.