„Am discutat despre pregătirea celui de-al 5-lea pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei. Presiunea va continua să crească atât timp cât va fi nevoie pentru a opri barbaria rusă.

Am discutat, de asemenea, despre protecţia şi ajutorul pentru ucrainenii care au fugit din calea bombelor ruseşti în UE”, a scris Dmitro Kuleba pe Twitter.

Spoke to @JosepBorrellF. We discussed the preparation of the 5th EU sanctions package on Russia. Pressure will keep mounting as long as it is needed to stop Russian barbarism. We also discussed protection and help for Ukrainians who fled from Russian bombs to the EU.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022