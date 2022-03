„Am precizat foarte clar că orice marfă care intră în Ucraina pe care o considerăm că poartă arme va deveni o țintă legitimă, de pe teritoriul ucrainean”, a spus Serghei Lavrov într-un interviu pentru RT.

Avertismentul său vizează toate țările europene care trimit echipament militar Ucrainei, inclusiv România.

#Russia‘s Foreign Minister #Lavrov threatens that all transporters that may bring weapons to #Ukraine will be declared military targets. pic.twitter.com/DDP8AkT8OD

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022