Victor Ponta a rupt tăcerea! Când va candida la prezidențiale. Liderul Pro România a șters pe jos cu partidul condus de Dragnea

Victor Ponta a comentat scenariile apărute pe piaţă, potrivit cărora noile formaţiuni, de stânga şi de dreapta, ar putea avea un cuvânt imporant de spus atât la europarlamentare, cât şi la alegerile prezidenţiale şi legislative.

"Sunt de acord cu cei care spun că nu votează nici PSD, nici PNL. PSD a fost confiscat, din păcate, de nişte domni care n-au nicio treabă cu social-democraţia, mai greu de înţeles este de ce PNL, care putea profita de greşelile PSD, n-a făcut-o? (...) Cred că USR + PLUS, pe dreapta şi Pro România, pe stânga, au rolul benefic de a-i trezi pe PNL sau a le lua din electorat, aşa cum şi Pro România face cu PSD, dacă alege să rămână cu Dragnea şi Codrin Ştefănescu. (...) Şi în Europa partidele tradiţionale pierd teren, pentru că sunt incapabile să observe că vremurile se schimbă rapid," a comentat Ponta în dialogul telefonic la Realitatea Tv.

Fostul premier a mai remarcat faptul că tocmai aceste scenarii atât de alambicate sunt o dovadă serioasă că lucrurile nu merg în ţară.

Liderul Pro România a fost rugat să comenteze şi scenariul, invocate deja de unii analişti, conform căruia la alegerile prezidenţiale din toamnă, Ponta ar fi al doilea în sondaje, după Iohannis, cu şanse reale de a ajunge în turul II.

"Voi face exact acelaşi lucru pe care l-am anunţat, adică nu voi candida în 2019 la funcţia de preşedinte, nu repet greşeala din 2014, atunci m-am grăbit, nu am fost suficient pregătit şi nu mi-am imaginat cât de puternică poate fi respingerea populaţiei, pentreu că, fără a minimaliza meritele lui Klaus Iohannis, nu cred că ajungea preşedinte dacă nu era un vot negativ atât de masiv împotriva mea. (..)În plus, e şi o decizie persoanlă, în 2015, când am plecat de la guvernare şi cred că am făcut foarte bine am rămas cu sentimentul că n-am apucat să termin ce am început, aşa că după alegerile parlamentare, dacă voi avea prilejul să mai fac parte din Executiv, îmi doresc acest lucru", a precizat Ponta.

În ceea ce priveşte o posibilă candidatură la preşedinţie, acesta a estimat că 2024 ar fi un moment potrivit pentru el şi ca vârstă şi ca experienţă politică.