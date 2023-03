Acesta a mai spus, că începând tot cu luna aprilie, se vor modifica și tarifele de transport și distribuție pentru energie și gaze naturale, însă această măsură nu va avea un impact semnificativ.

Prețurile gazelor naturale vor continua să scadă

Întrebat cum vor evolua prețurile la energie în perioada următoare, Zoltan Nagy a răspuns:

„Oricum, ştiţi, de la 1 aprilie 2022, prin Ordonanţa 27, preţurile atât la energie, cât şi la gaze au fost plafonate, mă rog, la energie electrică la majoritatea clienţilor casnici, la gaze naturale la toţi clienţii casnici, plafonul a fost stabilit la 31 de bani. Şi, prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă, s-a /recepţie întreruptă/ a gazelor din producția internă la un preț plafonat pentru consumatorii casnici, la 150 lei. Acesta a fost contextul care a permis ca prețurile să nu crească foarte, foarte mult pentru consumatorii casnici și, odată cu 1 aprilie 2023, intrăm într-un nou ciclu, pentru că, în urmă cu un an, la intrarea în vigoare a Ordonanței 27, doar pentru un an s-a făcut această alocare de gaze și plătire a gazelor din producția internă.”

La vremea respectivă, dacă cineva are curiozitatea să verifice ce prețuri erau pe piețele angro internaționale europene, care influențau și piața noastră, pentru că până la urmă suntem și noi un pic dependenți de import, putem constata că față de prețurile din aprilie – martie anul trecut au scăzut considerabil și surprinzător, pot să spun. Anul trecut, în martie, aveam prețul de peste 100 euro pe megawatt-oră, în acest moment prețurile au scăzut sub 50 euro. Şi toate aceste lucruri influențează evoluția prețului. Dacă Ordonanța de Urgență 27 spune că prețul maxim pentru consumatorii casnici este de 31 de bani pe kilowatt-oră, înseamnă că în momentul în care furnizorii reușesc să achiziționeze cantități de gaze naturale care le permit să factureze sub această valoare de 31de bani, ei trebuie să facă acest lucru.

Și surpriza este că deja în lunile ianuarie și februarie, unii consumatori au primit de la furnizori facturi cu preț mai mic de 31 de bani. Am văzut facturi cu 27, 28 de bani, cu TVA și cu toate tarifele incluse. Deci deja se simte o scădere a prețului gazului. Cum am spus, de la 1 aprilie 2023 se face o nouă alocare./dstanesc/ Suntem în faza de analiză, să vedem care este disponibilul la producător, și se pare că este mai mare decât anul trecut, deci o pondere mai mare a necesarului de consum al casnicilor va fi asigurată cu 150 lei, iar diferența din import se pare că este la un preț mai mic față de anul trecut, ceea ce creează premisele ca în continuare prețurile să scadă și la consumatorii finali, nu doar în piețele angro. În același timp, trebuie să avem în vedere faptul că tarifele de transport și de distribuție nu au mai fost actualizate de un an, anul trecut în martie am făcut ultima actualizare, şi, începând cu 1 aprilie, aceeași Ordonanță de Urgență 27 ne obligă să facem o actualizare şi aceşti…”, a spus acesta la Radio România Actualități.

Potrivit lui Nagy, creșterea tarifelor și scăderea prețurilor favorizează scăderea prețului final, însă este greu de prezis cum vor evolua lucrurile.

„Toate cifrele ne arată că vorbim de un plus, pentru că și pentru operatorii de rețele inflația și cheltuielile cu consumul tehnologic, cu pierderile tehnologice pe care le au în rețele au impactat costurile lor și aceste costuri trebuie recunoscute, trebuie incluse în tarife. Dar, toate puse la un loc, creșterea tarifelor și scăderea prețurilor din piețele angro ne arată că avem totuși premise ca, în continuare, și prețul final la consumatorii casnici să păstreze acest trend de scădere. Cu cât, e foarte greu de spus în acest moment. În mod normal, primăvara ar trebui să aducă prețuri și mai mici pe piețele angro internaționale. Și importul, respectiv gazele care vor fi înmagazinate, și trebuie deja să ne preocupe deja înmagazinarea, începând cu aprilie…”, a explicat vicepreședintele ANRE.

Iarna viitoare ar putea fi mai grea

De asemenea, acesta a precizat că iarna următoare ar putea fi mai complicată decât cea care tocmai a trecut.

„Pentru iarna viitoare, da, asta cu siguranță trebuie avut în vedere, pentru că pregătirea iernii 2023 – 2024 cred că va fi puțin mai complicată decât iarna pe care tocmai am avut-o. În anul trecut înmagazinarea s-a făcut fără probleme și am avut cantități foarte mari, am avut un grad de umplere a depozitelor în România de 98%, peste 98%, ceea ce nu s-a întâmplat de de mulți ani de zile, şi ne-a ajutat în această iarnă. În acest moment depozitele sunt undeva la 45% grad de umplere. Şi de aici trebuie să revenim iarăși cel puțin la 90%, pentru că avem un regulament european care obligă toate statele membre ca până la începutul iernii să umple depozitele la un nivel de cel puțin 90%.”, a spus Zoltan Nagy.

Întrebat care este producția internă, el a răspuns:

„Producem constant undeva la 25 de /recepţie întreruptă/ pe zi, ceea ce ne asigură… în condițiile în care consumul, din păcate, a scăzut în 2022, ne asigură spre 90% din consum şi restul de 10% suntem nevoiți să importăm.”

Plafoanele prețurilor la energie nu se vor schimba curând

Cât despre plafonarea prețurilor la energie, Zoltan Nagy a spus că plafoanele actuale vor fi menținute încă doi ani.

„În acest moment, Ordonanța 27 a stabilit cele patru niveluri de plafon, de 0,68 de bani, de 0,80 de bani, de 1 leu sau 1,3 lei, până la 31 martie 2025, deci încă doi ani știm că aceste plafoane vor fi menținute. Trebuie să fim conștienți că și la energie electrică, aceste plafoane stabilite sunt prețuri maximale și în momentul în care evoluția în piețele angro a prețurilor energiei electrice este una favorabilă din punct de vedere al prețurilor, am putea să vedem, cel puțin la categoria care beneficiază de 1,3 lei, poate și acolo de o diminuare a prețurilor. Cei care beneficiază 0,68 de bani, totuși, e un nivel mult, mult sub prețurile reale din piață. Eu nu văd în acest moment…”, a adăugat vicepreședintele ANRE.

Acesta a amintit de prețurile de pe piața europeană, care sunt mai mari.

„Europene, internaționale și locale, pentru că până la urmă avem o piață interconectată cu cu Europa, nu mai suntem independenți. Prețurile se mișcă pe piețele cuplate cam în aceeași direcție ca și în Europa. Se observă și pe piețele angro de energie electrică o scădere. Dacă, de exemplu, în august 2022, când am avut un vârf al prețurilor, am avut un preț mediu pe piață pentru /…/ din România, undeva la 2.500 lei pe megawatt-oră, în ianuarie și februarie anul acesta, deja am închis sub un preț de 700 lei. Se poate observa un trend de scădere și aici și sperăm că odată cu primăvara, cu scăderea prețurilor gazelor, pentru că cele două piețe se influențează între ele, odată cu scăderea prețului gazelor, să se continue acest trend de scădere și pe piețele de energie electrică.”