Fundația EOS anunță o premieră în cascadă, menită să reducă decalajul între competențele IT cerute pe piața muncii şi nivelul scăzut de alfabetizare digitală al românilor. Pe platforma de învățare și certificare în competențe digitale EOS Digital Academy, este oferit un instrument de auto-evaluare care generează un feedback imediat, pe baza standardelor de competență dezvoltate de Comisia Europeană în cadrul Cadrului European de Competențe Digitale pentru Cetățeni, DigComp 2.1.

Platforma a fost extinsă cu noi oferte de cursuri și certificări gratuite pentru cele mai căutate tehnologii: Microsoft 365, Power Platform, Dynamics, Security, Compliance, and Identity Fundamentals. Cursurile și certificările pot fi susținute în ritm propriu de învățare, online și în sesiuni live cu instructor, iar platforma de învățare și certificare are o nouă interfață prietenoasă.

Din toamna anului 2020, până în decembrie 2021, platforma EOS Digital Academy a numărat peste 3.000 de utilizatori.

Testimoniale

Gabriela, din Drobeta-Turnu Severin, a fost casnică timp de 9 ani. În 2021 a decis să-și ia un serviciu. A convins noul angajator că știe să utilizeze Microsoft Office 2019. (Testimonial video Gabriela Drăcea)

„Nu mai aveam serviciu de 9 ani. Când m-am apucat de cursuri eram în căutarea unui loc de muncă și faptul că am văzut pe internet această ofertă, mi s a părut o idee bună. Mai ales că erau și gratuit și se dădeau și aceste certificări.

Se făceau și online. M au scutit de o cheltuială de transport. În materialele de curs puteai să găsești tot ce te interesează dacă nu știai, aveai la fiecare capitol câte un set de întrebări și niște teste și de acolo vedeai, dacă mai trebuie să ți îmbunătățești cunoștințele.

De ce am dorit să mi iau certificarea Microsoft Office? Pentru că am vrut să îmi dovedesc mie că pot. M-am gândit că obținând aceste certificări poate un viitor angajator ar înțelege că știu să utilizez calculatorul. Mă gândesc că am reușit după trei luni de zile, am reușit să conving angajatorul,

Microsoft Office 2019, în primul rând Excel, mă ajută mai mult față de variantele vechi pentru că de exemplu în ultima vreme folosesc foarte des funcția XLOOKUP, care este cea mai bună funcție de găsire a unor valori. Mai bună decât VLOOKUP HLOOKUP și LOOKUP, care erau în variantele vechi.

Pentru cei care sunt nehotărâți și nu știu dacă le folosesc sau nu aceste cursuri în viitor, le recomand din toată inima să le urmeze și să își ia certificările acestea, de Microsoft Office. Pentru că aduc un plus în CV-ul fiecăruia”, a spus Gabriela Drăcea, Microsoft Office Specialist Associate.

Violeta, o tânără din București, a urmat cursul Microsoft Azure AI Fundamentals pe platforma eosdigitalacademy.ro și s-a certificat în inteligență artificială Azure (AI-900). Violeta împărtășește beneficiile în dezvoltarea ei profesională. (Testimonial video Violeta)

„Navigam pe internet și am poposit un pic pe pagina mea de Facebook, unde mi-a apărut în feedul paginii anunțul EOS Digital Academy despre organizarea acestor certificări, complet gratuite. Am considerat ca este o oportunitate buna sa îmi pun in valoare abilitățile tehnice și să încerc sa vad cum ar fi acest examen.

Meseria mea este aceea de a testa aplicațiile software, dezvoltate de compania la care lucrez; de a verifica tehnic, funcțional diferite aspecte ale acestora, pentru a mă asigura că viitorii noștri clienți primesc cele mai bune aplicații posibile.

Cursul m-a ajutat foarte mult. De asemenea obținerea certificării… deoarece in aceasta perioada la serviciu, lucram cu tooluri de inteligenta artificială… și acest lucru m-a ajutat sa înțeleg în clar, efectiv, aplicațiile pe care le utilizam și cum pot să dezvolt domeniul în care lucrez, și anume testarea aplicațiilor software.

Și foarte, foarte mult m-a ajutat și pentru evaluările pe care le-am avut ulterior, la locul de munca și în vederea construirii unor noi strategii de verificare a aplicațiilor. Examenele, certificările Microsoft sunt tot timpul utile și cerute la locurile de muncă. Și, tot încercând să obțin certificări, mă face pe mine să fiu mai bună, din punct de vedere profesional.

Experiența a fost foarte bună. Fundația mi-a pus la dispoziție structura cursului, care a fost foarte buna, itemii clari. De asemenea modul de formulare a întrebărilor, exemplele practice…

A fost o plăcere sa învăț pentru examenul de Artificial Inteligence, de la Microsoft. Având in vedere situația pandemică, beneficiile unei certificări online mi se par uriașe. Cu toții ar trebui sa ne adaptam si la modul acesta de interacțiune.

Înțeleg ca sunt mulți care preferă un curs face-to-face, dar este o oportunitate și trebuie să ne adaptăm, să învățăm și în acest fel, și să ne luăm certificările in mod online. Este același lucru cu atunci când participi la un curs fizic. Să nu creadă cineva că este greu. Din confortul casei tale, eu zic ca este un plus”, a spus Violeta, Microsoft Certified Azure AI Fundamentals.

”Pandemia COVID-19 ne-a determinat să accelerăm obiectivele Fundației EOS începute în urmă cu 20 de ani, de a construiri parteneriate durabile care să ajute oamenii să-și dezvolte competențele digitale, să găsească un loc de muncă în domeniul tech, să le favorizeze recalificarea sau re-inserția pe piața muncii. Microsoft Romania s-a dovedit unul din partenerii noștri de cursă lungă cu care ne bucurăm să replicăm în România, programele globale Microsoft!”, spune Laurențiu Bunescu, Directorul de Programe de Educație Digitală al Fundației EOS.

Beneficiarii din program vor fi sprijiniți în procesul de angajare

Pentru a încheia cu succes procesul de pregătire pentru piața muncii, beneficiarii din program vor fi sprijiniți în procesul de angajare printr-un program de mentorat activ care se va focaliza pe activități de identificare a unor joburi potrivite, scrierea unui CV și pregătire pentru interviuri.

”O creștere continuă a economiei digitale înseamnă o creștere exponențială a nevoii de specialiști în IT, iar în România acest lucru s-ar putea lovi de o barieră – deși avem a doua cea mai mare populație de dezvoltatori la nivelul regiunii Europei Centrale și de Est, suntem pe ultimul loc în topurile europene în ceea ce privește cunoștințele și abilitățile în acest domeniu, ca societate. O țară a contrastelor nu e niciodată rezultatul unei evoluții sau dezvoltări sustenabile a forței de muncă, de aceea scopul și, totodată, strategia pe termen lung la care aderăm împreună cu Fundația EOS e de a deschide cât mai mult ”porțile” profesionale ale digitalizării. EOS Digital Academy este unul dintre programele-fanion cu care ne mândrim și care poate fi un exemplu pentru felul în care resursele digitale pot deveni un catalizator al transformării sociale și profesionale în România.”, spune Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România.

Resursele din cadrul proiectului eosdigitalacademy.ro sunt la dispoziția instituțiilor publice din România interesate să dezvolte Centre de Incluziune Digitală în vederea pregătirii cetățenilor comunității pentru economia și societatea digitală. Din noiembrie 2021 funcționează primul Centru de Incluziune Digitală din România, pus la punct de către Asociația Smart City și Primăria Snagov, Ilfov.