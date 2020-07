Noul portofoliu de abonamente de mobil, lansat recent de Orange România, oferă clienţilor libertatea de a alege un pachet adaptat nevoilor lor, fără griji ori restricţii, dar şi abonamente cu trafic nelimitat de date. Prin fiecare pachet de servicii Orange, clienții au acces la cel mai bun internet mobil și la rețeaua cu cea mai bună acoperire din România, conform certificărilor Ookla pentru semestrul I din 2020.

Astfel, cu abonamentele Fun, Smart şi Smart Plus, clienţii Orange pot uita de grija consumului de internet. Fiecare abonament începând de la 8 euro, include minute şi SMS-uri naţionale nelimitate, beneficii bogate de internet sau chiar nelimitate (în funcţie de tipul de abonament ales), dar şi minute internaţionale. În plus, clienţii pot accesa soluţii inteligente de finanţare pentru dispozitive mobile performante, precum şi pachete de internet în roaming SEE de la numai 10 euro.

Internet nelimitat cu abonamentele Smart şi Smart Plus

Cu noile abonamente Smart, clienții beneficiază de trafic de internet nelimitat inclus, care asigură cea mai bună experiență pentru streaming video 4K în reţeaua 4G+, dar şi performanţe maxime 5G cu abonamentele Smart Plus. Indiferent de traficul de net consumat, clienţii Orange beneficiază de aceeaşi viteză conform abonamentului ales, fără limitări, începând de la 15 euro/lună.

Abonamentele Fun – adaptate fiecărei nevoi

Dacă aleg abonamentele Fun, clienţii Orange au parte de internet din plin, la preţuri începând cu 8 euro. Toate abonamentele Fun au internet inclus pentru reţelele sociale şi chat, dar şi un pachet de internet disponibil, la viteza 4G+, adaptat fiecărui tip de consum.

De exemplu, clienţii care aleg abonamentul Orange Fun 12 au minute şi SMS-uri naţionale nelimitate, trafic fără griji inclus pentru cele mai folosite reţele sociale, 40 GB trafic de date, 5.76 GB în roaming SEE, dar şi 400 minute internaţionale, totul cu 12 euro pe lună.

Cele mai performante telefoane în rate prin My Reserve de la Orange Money

Clienţii Orange au posibilitatea de a achiziţiona cele mai performante dispozitive mobile la preţuri competitive, prin metode avantajoase de finanţare: rate direct pe factura Orange sau prin creditul My Reserve de la Orange Money.

Creditul My Reserve, oferit de Orange Money, reprezintă o soluție de finanțare pentru telefoane, tablete și accesorii ce pot fi achiziționate din magazinele Orange. Acesta este un instrument de creditare simplu și transparent, cu rate fixe, fără comisioane și taxe suplimentare. Astfel, clienţii pot solicita un credit între 400 lei și 10000 lei, cu rambursare flexibilă între 3 și 36 de luni sau anticipat, fără costuri adiționale.

Cea mai rapidă reţea mobilă şi cea mai extinsă acoperire din România

Clienţii Orange se bucură de cea mai mare viteză de internet mobil, dar şi de cea mai extinsă acoperire în cea mai bună reţea 4G/4G+ din România, conform celor mai recente certificări Ookla.

Certificarea se bazează pe măsurătorile realizate de către utilizatorii români de Android ai aplicaţiei Speedtest®, în prima jumătate a anului 2020 pentru operatorii telecom din România. În urma măsurătorilor realizate pe întreg teritoriul ţării pentru toţi cei patru operatori mobili din România, Orange a obţinut cel mai bun scor, fiind recunoscută drept „Romania’s Fastest Mobile Network” şi „Romania’s Widest Mobile Coverage”. Detalii complete despre certificările Ookla sunt disponibile pe: orange.ro/noutati/certificare

Experienţa în reţeaua Orange este completată de tehnologia 5G. Astfel, cei care vor să aibă parte de cea mai bună experienţă în reţea pot opta pentru abonamentele 5G cu viteze de până la 1.2 Gbps, internet naţional nelimitat, serviciul Number Share inclus, dar şi beneficii în roaming în restul lumii.

„Noul portofoliu de abonamente Orange pune accent pe simplitate, flexibilitate, dar mai ales pe nevoile diferite pe care fiecare dintre noi le avem. Fie că vrei să fii mereu conectat şi îţi doreşti acces nelimitat în cea mai bună reţea mobilă din România sau ai nevoie doar de beneficii din plin din ceea ce este esenţial pentru tine, credem că noul portofoliu are un abonament potrivit pentru tine. În plus, pentru a facilita accesul românilor la tehnologie şi la cele mai performante dispozitive mobile, am introdus creditul My Reserve, ce face cumpărarea unui smartphone mai simplă.” a declarat Pierre Etienne Cizeron, Chief Marketing Officer, Orange România.