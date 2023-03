Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales locul perfect pentru nunta lor

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se pregătesc pentru cununia religioasă și marea petrecere. Vă amintim că cei doi nu și-au depus, încă, jurămintele de iubire în fața lui Dumnezeu. Ei au făcut doar cununia civilă în mai 2021, când au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.

Prezentatorul TV și soția sa au reușit, în sfârșit, să găsească locația perfectă pentru nunta lor. Cei doi au văzut mai multe restaurante din București, însă nimic nu a fost pe placul lor, dar la un moment dat au reușit să găsească o locație de vis în Buftea, care se află la marginea unui lac și are și o piscină.

Nunta lor va avea loc în aer liber într-un decor superb. Gabriela Prisăcariu le-a spus fanilor ei că ea și soțul ei au făcut sacrificii pentru a se putea căsători religios în Buftea. Cei doi și-au schimbat data inițială a nunții pentru a putea să se căsătorească în acel loc.

„Vara asta am decis să facem cununia religioasă și după o petrecere. Nu îi spunem nuntă, deși o să fie o nuntă. Am găsit și locația, este superbă. Ne-am schimbat chiar și data pentru că locația nu era disponibilă când voiam noi. Noi am vrut neapărat în aer liber. Deci locația asta nu are nevoie de descriere. Noi am ales-o pentru că este absolut superbă, o să facem aici pe piscină, frumos afară, iar în față avem lacul. Mai frumos de atât nu se poate. Au mai multe locații în funcție de numărul de invitați, de tot. Oamenii ăștia chiar s-au gândit la tot”, a anunțat Gabriela Prisăcariu prin intermediul rețelelor sociale.

Dani Oțil își caută costum de mire

Cu puțin timp în urmă, Dani Oțil a început să își caute costumul de ginere. Pregătirile pentru marele eveniment nu au fost lipsite de momente comice. Gabriela Prisăcariu s-a amuzat pe seama faptului că sacoul ales de soțul ei era mai mare decât el.

„Ca să înțelegeți cum își face Dani costumul de nuntă, ca să îl mai aibă și la alte evenimente. La care evenimente? La alte nunți?”, le-a spus vedeta fanilor ei.

„Depinde, la alte nunți. Dacă trec calificările. Să fie bun și la nunta de argint. Eu altul nu mai îmi fac”, a spus Dani Oțil.

Vă amintim că, luna trecută, Gabriela Prisăcariua probat mai multe rochii de mireasă. Dani Oțil s-a amuzat pe seama faptului că a dat 200 de euro pentru ca soția lui să probeze rochii de mireasă timp de 23 de minute.

„Stimați bărbați, gentlemeni sau nu. De ce spun eu că bărbații sunt mai uniți decât femeile?! Am fost într-un loc unde se probează rochii de mireasă, doar ca să probăm, unde te duci cu câteva luni înainte, nu cu o săptămână două înainte. Pentru 23 de minute am plătit 200 de euro”, povestea, luna trecută, prezentatorul TV.