Jean Paler a împlinit, sâmbătă, 70 de ani, dar se simte tot ca la 68 de ani

Sâmbătă, 17 decembrie 2022, Jean Paler a împlinit onorabila vârstă de 70 de ani, însă nu a pregătit nimic special pentru a-și serba ziua de naștere. În ciuda acestui fapt, el a anunțat că tot cei care vor să petreacă alături de el sunt bine veniți să i se alăture la Sinaia, acolo unde locuiește acum.

„Habar nu am, nu am pregătit nimic deosebit. Cei care știu câți ani am, prietenii, cei care îmi sunt apropiați, îi aștept să vină la mine. În rest, cine vrea să vină, vine, cine nu, nu. Sunt la Sinaia, și fiind vremea care e, a nins și e foarte frig, chiar foarte frig, sunt -9 grade și o să fie și mai frig poate, aștept cine o să vină, eu sunt pregătit”, a spus, sâmbătă, Jean Paler.

Jean Paler a mărturisit, totodată, că nu îi vine să creadă că a ajuns la vârsta de 70 de ani, precizând că el încă se simte ca la 68 de ani.

„Ca la 68. Mă simt așa, nu îmi vine să cred că am ajuns la 70, pe cuvânt îți spun, și dacă mă îmbăt și mă întrebi dacă am 70 de ani neg lucrul acesta, nu te iau în seamă, zic că nu ești zdravăn” , a zis marele actor în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Jean Paler și-a pierdut prietenii adevărați: „Singurul prieten pe care îl am sunt eu”

Unul dintre motivele pentru care este singur de ziua lui de naștere este că nu mai are prieteni adevărați de mult timp. Oamenii care i-au fost alături la bine și la greu au decedat cu ani de zile în urmă. În ciuda acestui fapt, Jean Paler încă mai are amici, dar cel mai bun prieten pe care îl are rămâne el însuși.

„Dacă aș spune prieteni adevărați aș greși amarnic pronunțând. Am prieteni, simplu. Și pe aceia îi trec în ghilimele. Singurul prieten pe care îl am sunt eu. Nu mai există prietenii care existau, cei pe care i-am avut într-adevăr prieteni nu mai sunt, au plecat”, a explicat Jean Paler, relatează sursa citată anterior.