Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, susține că premierul Nicolae Ciucă oferă un model aparte pentru politica românească. Potrivit acestuia, Nicolae Ciucă poate să aibă „un impact serios” în cursa pentru şefia statului. Liberalul susţine că actualul prim-ministru oferă un model de politician altfel, care preferă un mod de lucru „mult mai riguros”.

„Preocuparea noastră în momentul de faţă este 100% guvernarea. Trebuie să recunoaștem că orice premier de succes are şanse la prezidenţiale. Important pentru noi este ca PNL să aibă acest succes la guvernare. Restul cred că va veni de la sine. Cred că în următorii doi ani Nicolae Ciucă poate să realizeze un lucru foarte important pentru politica românească, el oferă deja un model aparte, un model de lider altfel, este complet diferit faţă de cei care au fost până acum. El preferă un mod mult mai riguros, serios, cumpătat, aplicat.

Latura lui politică în acest moment este pusă în umbra seriozităţii cu care vrea să conducă acest Guvern. Cel mai important lucru sunt rezultatele cu care a venit la guvernare. Eu cred că premierul Ciucă poate avea un impact serios la prezidenţiale”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, potrivit adevărul.ro.

Ce spune Nicolae Ciucă despre alegerile prezidențiale

La jumătatea lunii aprilie, premierul a fost întrebat la Palatul Parlamentului dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2024, având în vedere că ocupă funcția de președinte al PNL.

„Nu eu îmi exprim această opinie. Candidatul la prezidențiale din partea PNL va fi nominalizat de către Partidul Național Liberal”, a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, acesta a explicat și că nu există posibilitatea să își piardă funcția de președinte al PNL, în cazul în care nu va mai fi premier.

„Nu are nicio legătură. (…) Vă referiţi la înţelegerea care a existat la constituirea coaliţiei atunci când se rotesc persoanele în funcţia de premier? În momentul de faţă nu cred că se pune problema şi nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile pentru că avem foarte multă treabă de făcut acum. Românii aşteaptă de la noi să rezolvăm probleme care au o dinamică aparte şi îi afectează. (…) Am văzut termene pentru mandate în administraţie, în politică nu există termene”, a explicat atunci Ciucă.