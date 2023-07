Elena Udrea formează de câțiva ani un cuplu cu afaceristul Adrian Alexandrov, iar cei doi au împreună și o fetiță. Deși au trecut prin multe momente dificile, au reușit cumva să își continue relația, semn că sunt foarte îndrăgostiți unul de celălalat.

Între Elena Udrea și iubitul ei, Adrian Alexandrov este o diferență de vârstă destul de mare. Fostul ministru al Turismului s-a născut pe data de 26 decembrie 1973 și are 49 de ani.

Diferența de vârstă dintre Elena Udrea și Adrian Alexandrov

Iubitul ei, Adrian Alexandrov s-a născut pe data de 5 februarie 1987 și are 36 de ani. Așadar, între cei doi este o diferență de vârstă de 13 ani. Cu toate acestea, diferența dintre ei pare să nu le fi afectat relația.

Din contră, cei doi rămân în continuare uniți, chiar dacă în prezent Elena Udrea își execută pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru dosarul Gala Bute.

În urmă cu ceva timp, Adrian Alexandrov a declarat că vârsta nu este importantă pentru el și că se consideră un om suficient de matur care are ce învăța de la o femeie trecută prin viață.

„Eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt.” a spus Adrian Alexandrov, în urmă cu ceva timp.

Ce face Adrian Alexandrov în lipsa Elenei Udrea?

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea, se află în închisoare, unde ispășește pedeapsa de șase ani primită în dosarul Gala Bute. În acest timp, Adrian Alxeandrov are grijă de fetița pe care o are cu Elena Udrea și așteaptă momentul în care toți trei se vor reuni.

Se pare că Adrian Alexandrov face tot ce îi stă în putință să treacă mai ușor peste lipsa partenerei sale. Luna trecută, acesta a postat o fotografie de la malul mării. În poză, Adrian Alexandrov se plimbă pe plajă.

Pe fundal, iubitul Elenei Udrea a postat o melodie ce conține versuri de dragoste, probabil dedicate Elenei Udrea.

„Uneori, mă gândesc doar la tine”, este unul dintre versurile cântecului postat de Adrian Alexandrov împreună cu fotografia.

Aceasta nu este singura escapadă pe care avut-o Adrian Alexandrov. El a fost surprins în timp ce era într-o excursie la munte. Se pare că iubitul Elenei Udrea caută tot felul de activități pentru a face timpul să treacă mai ușor.