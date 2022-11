Este cel mai important moment al anului pentru Cornelia Rednic. Marea cântăreață împlinește frumoasa vârstă de 47 de ani, prilej cu care își sărbătorește ziua de naștere. Ea îi va avea alături pe cei apropiați, prieteni și familie.

Cornelia Rednic a povestit cum își va celebra aniversarea vârstei de 47 de ani. Interpreta de muzică populară a precizat că își va petrece seara în compania apropiaților, la un restaurant.

„Nu am acasă oaspeți, am organizați o mică masă cu prietenii apropiați, cei cu care obișnuiesc să mă întâlnesc de ziua mea. Am foarte mulți oameni pe care îi iubesc și care îmi sunt alături, la bine și la greu. Și astăzi, de ziua mea, vom fi împreună. Nu facem cine știe ce, nu suntem adepții marilor sărbători. Noi preferăm întâlnirile de suflet, unde mereu rămânem cu amintiri frumoase.”, a declarat Cornelia Rednic, pentru Antena Stars.

Care este cea mai mare fericire a artistei

Întrebată ce cadouri își dorește sau a primit deja, Cornelia Rednic a explicat că lucrurile materiale nu valorează nimic pentru ea. Cântăreața de muzică a ținut să explice că cel mai mult se simte fericită în compania familiei.

„Eu sunt omul care niciodată nu își dorește cadouri. Am înțeles că cel mai mare dar pe care putem să îl avem sunt oamenii din jurul nostru, cei care ne iubesc. Am înțeles că degeaba ai lucruri scumpe dacă nu ai cu cine să le împarți. Nu sunt o prioritate pentru mine.”, a mai spus artista.

Cadoul pe care urmează să i-l ofere Lupu Rednic

Ea a fost chestionată și pe marginea cadoului pe care îl așteaptă din partea soțului. Artista a precizat că surpriza va veni abia seara, dar că, în general, Lupu Rednic îi oferă cele mai frumoase cadouri.

„Deocamdată nu am primit, diseară am să îl primesc. Noi dimineață am fost la filmare, iar acum suntem în pregătiri să mergem la restaurant.”, a dezvăluit interpreta de muzică populară, pentru Antena Stars.

Cornelia şi Lupu Rednic sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din România, iar în ultima perioadă Cornelia atrage toate privirile, după ce a pierdut mai multe kilograme şi arată extraordinar. Celebra interpretă de muzică populară urmează o dietă strictă şi a reuşit să slăbească peste 30 de kilograme. Cu ajutorul unui terapeut, Cornelia Rednic a dat jos mai bine de 30 de kilograme şi a dezvăluit secretul cu care spune că slăbeşte chiar şi 2 kg într-o săptămână.

Artista spune că, pentru o dietă reuşită, trebuie să mănânci cât mai puţin. După ora 17:00, ea nu mai consumă deloc alimente.